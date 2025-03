Jakie są dopłaty na paliwo rolnicze w 2025 roku?

Na samym początku warto zaznaczyć, że mowa o zwrocie akcyzy za paliwo rolnicze. W tym roku rząd przeznaczył na wypłatę pieniędzy 2,013 mld zł. W związku z tym stawka zwrotu akcyzy będzie wynosić 1,46 zł za litr. To dokładnie taka sama kwota, jak w 2024 roku.

Kto może składać wnioski o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze?

Jak wspomnieliśmy, zwrot akcyzy dotyczy paliwa rolniczego, a to oznacza, że mogą się o niego ubiegać wyłącznie rolnicy. Co więcej rządowym programem objęty jest tylko olej napędowy, który dodatkowo wykorzystywany jest wyłącznie do działalności rolniczej. Jako główny warunek otrzymania dopłaty uznaje się faktury VAT (lub ich kopie) dokumentujące zakup paliwa.

Kiedy wypłata zwrotu akcyzy za paliwo?

Obecne przepisy zakładają, że zwrot akcyzy za paliwo następuje za okresy sześciomiesięczne. W efekcie rolnicy składają wnioski dwa razy w roku - do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (w zależności od miejsca położenia gruntów). Oprócz stosownego wniosku muszą oni załączyć również faktury VAT (lub ich kopie). Pierwszy termin zakończył się całkiem niedawno - trwał od 1 do 28 lutego 2025 roku. Wówczas rolnicy składali faktury za okres od 1 sierpnia 2024 r. do 31 sierpnia 2025 r.

Teraz rolnicy muszą oczekiwać na wypłaty i jednocześnie zapewne część z nich zastanawia się, kiedy pieniądze do nich trafią. Na szczęście nie trzeba będzie na to długo czekać. Gospodarze otrzymają dopłaty jeszcze w kwietniu. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że w przypadku pierwszego terminu wypłata pieniędzy nastąpi od 1 do 30 kwietnia 2025 roku. Pieniądze będą do odebrania w kasie urzędu gminy (albo miasta) lub zostaną przelane na wskazane konto - wszystko zależy od metody podanej przez rolnika we wniosku.

Co jest potrzebne do zwrotu akcyzy za paliwo?

Przy ustalaniu zwrotu pod uwagę brana jest również powierzchnia użytków rolnych, które są w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określone w ewidencji gruntów i budynków. Gdy mamy do czynienia ze współposiadaniem, tylko jeden ze współwłaścicieli ma prawo złożyć wniosek, ale musi on być podparty pisemną zgodą pozostałych współwłaścicieli - taka procedura nie dotyczy oczywiście małżeństw.

Co więcej przy zwrocie podatku uwzględnia się średnią roczną liczbę świń będącą w posiadaniu producenta rolnego, a także średnią roczną liczbę DJP (dużych jednostek przeliczeniowych) bydła, owiec, kóz i koni. Dane dotyczą roku poprzedzającego ten, w którym wniosek został złożony.

