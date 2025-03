Czy można zjechać z ronda z lewym pasem? Nie wiesz, możesz sporo zapłacić

Bardzo dobrym przykładem niezrozumienia przez kierowców przepisów obowiązujących na rondach, jest zdarzenie z poniższego fragmentu programu "Stop, drogówka". Kierujący Mercedesem klasy S poruszał się pasem zewnętrznym (prawym), podczas gdy kierowca Volkswagena Passata chciał bezpośrednio z pasa wewnętrznego (czyli lewego) zjechać z ronda. Doszło do kolizji.

Zdarzenie wydawałoby się banalne w ocenie, ale na miejsce musiała zostać wezwana policja, ponieważ sprawca nie poczuwał się do winy. Snuł własne wizje przepisów, twierdząc, że skoro włączył kierunkowskaz, to "ten drugi powinien uważać". Oskarżył potem kierowcę Mercedesa o zbyt szybką jazdę, co automatycznie miało stanowić o jego winie.