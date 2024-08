Spis treści: 01 Odcinkowy pomiar prędkości na DTŚ już działa

Odcinkowy pomiar prędkości na DTŚ został zamontowany jeszcze w październiku 2023 roku. Liczne opóźnienia w uruchomieniu systemu i fakt, że przez wiele miesięcy pozostawał on nieaktywny, przyzwyczaiły kierowców do ignorowania znaków informacyjnych ostrzegających przed kontrolą. Od końca lipca jednak sytuacja się zmieniła, a system niespodziewanie rozpoczął swoją pracę. Efekt? Kilka tysięcy mandatów w zaledwie kilka dni.

Odcinkowy pomiar prędkości na DTŚ już działa

O uruchomieniu odcinkowego pomiaru prędkości na DTŚ informowaliśmy 24 lipca, powołując się na informacje policji w Katowicach. System objął swoim nadzorem niemal 1,5-kilometrowy fragment trasy wylotowej z Katowic w kierunku Chorzowa. Co ważne - na całym wspomnianym odcinku obowiązuje ograniczenie do 80 km/h.

Niestety wiadomość ta prawdopodobnie umknęła uwadze wielu kierowców, którzy przyzwyczajeni do nieaktywnego systemu, wciąż dawali upust swoim wyścigowym zapędom. Jak poinformował serwis Katowice24 powołując się na dane Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, w okresie od 24 do 31 lipca system zarejestrował blisko 4 tys. wykroczeń. Chociaż najwięcej kierowców przekraczało prędkość o 21-30 km/h, nie brakowało także prawdziwych rekordzistów. Jeden z nich na odcinku objętym pomiarem poruszał się z szybkością 175 km/h, co oznaczało, że przekroczył on dopuszczalną prędkość o 95 km/h. Bez wątpienia kara, którą wkrótce otrzyma, okaże się dotkliwa.

4 tys. przekroczeń zarejestrowanych w osiem dni oznacza, że w ciągu 24 godzin system rejestrował średnio 500 wykroczeń. Innymi słowy, mandat wystawiano co trzy minuty.

Zdjęcie O tym, że zbliżamy się do odcinkowego pomiaru prędkości informuje znak D-51a. / WOJCIECH STROZYK/REPORTER / East News

Jak działa odcinkowy pomiar prędkości?

Odcinkowy pomiar prędkości to system co najmniej dwóch kamer ustawionych na danym odcinku drogi, z których każda skanuje numery rejestracyjne samochodu. To właśnie na podstawie czasu, w którym dany samochód został podwójnie zeskanowany na danym odcinku, system wylicza średnią prędkości, z jaką jechał. Oznacza to, że jeśli kierowca dopuści się chwilowego przekroczenia prędkości - musi później zwolnić, by zmniejszyć średni czas przejazdu. System działa 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu.

Jaki mandat za przekroczenie prędkości na odcinkowym pomiarze?

Średnia prędkość zmierzona przez odcinkowy pomiar prędkości upoważnia do wystawienia takiego samego mandatu, jak w przypadku chwilowego przekroczenia zmierzonego za pomocą standardowego fotoradaru. W przypadku zbyt szybkiej jazdy musimy się zatem liczyć z karą podlegającą pod obecnie obowiązujący taryfikator: