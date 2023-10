Kolejny odcinkowy pomiar prędkości już gotowy. Lepiej zdjąć nogę z gazu

Spis treści: 01 Odcinkowy pomiar prędkości na "wylotówce" z Katowic

02 Niebawem OPP obejmie kolejne drogi na Śląsku

03 Jak działa odcinkowy pomiar prędkości?

04 Jakie kary za przekroczenie prędkości?

Jak poinformował lokalny serwis katowice24.info - na drogowej trasie średnicowej łącząca sześć miast konurbacji górnośląskiej, właśnie zamontowany został system odcinkowego pomiaru prędkości. Niezwykle skuteczne rozwiązanie, które od lipca tego roku działa m.in. na autostradzie A4 już teraz przyczyniło się tam do wystawienia ponad setki tysięcy mandatów za zbyt szybką jazdę.

Odcinkowy pomiar prędkości na "wylotówce" z Katowic

Monitoring OPP na DTŚ obejmuje swoim zakresem blisko 1,5-kilometrowy odcinek trasy wylotowej z Katowic w kierunku Chorzowa. Konkretnie mowa tu o fragmencie rozpoczynającym się przy tzw. różowej kładce pomiędzy Załężem a os. Tysiąclecia, a kończącym przy siedzibie firmy Mazak, naprzeciwko supermarketu Auchan. Na całej wspomnianej trasie obowiązuje ograniczenie do 80 km/h, a montaż odcinkowego pomiaru prędkości ma w dużym stopniu przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa w jej rejonie. O zaimplementowanie systemu na wspomnianym odcinku drogi od dawna apelowała zresztą komenda Miejska Policji w Katowicach.

Obecnie drogowcy zamontowali już bramownice oraz wyposażyli je w charakterystyczne żółte kamery systemu Velocity3. Potrafią one rejestrować naruszenia przepisów na kilku pasach ruchu niezależnie i są skuteczne nawet podczas panujących trudnych warunków pogodowych. W rzeczywistości do pełnego uruchomienia systemu brakuje już tylko podłączenia urządzeń do prądu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, OPP na wspomnianym fragmencie wystartuje jeszcze w tym roku.

Zdjęcie Obecnie drogowcy zamontowali już bramownice oraz zamontowali na nich żółte kamery / Adam Staszkiewicz / East News

Niebawem OPP obejmie kolejne drogi na Śląsku

GDDKiA planuje także rozbudowę OPP o kolejne drogi na Śląsku. Wszystko wskazuje na to, że monitoringiem już wkrótce zostanie objęta droga krajowa 88 pomiędzy Zabrzem a Gliwicami. Co jednak istotniejsze - w tym przypadku mowa o blisko 10-kilometrowym fragmencie.

Jak działa odcinkowy pomiar prędkości?

Odcinkowy pomiar prędkości to system dwóch lub więcej kamer ustawionych na danym odcinku drogi, z których każda skanuje numery rejestracyjne samochodu. To właśnie na podstawie czasu, w którym dany samochód został podwójnie zeskanowany na danym odcinku, system wylicza średnią prędkości z jaką jechał. Oznacza to, że jeśli kierowca dopuści się chwilowego przekroczenia prędkości - musi później zwolnić, by zmniejszyć średni czas przejazdu.

Jakie kary za przekroczenie prędkości?

Należy pamiętać, że średnia prędkość zmierzona przez odcinkowy pomiar prędkości upoważnia do wystawienia takiego samego mandatu, jak w przypadku chwilowego przekroczenia zmierzonego za pomocą standardowego fotoradaru. W przypadku zbyt szybkiej jazdy musimy się zatem liczyć z karą podlegającą pod obecnie obowiązujący taryfikator:

do 10 km/h - 50 zł, 1 pkt karny

od 11 km/h do 15 km/h - 100 zł, 2 pkt. karne

od 16 km/h do 20 km/h - 200 zł, 3 pkt. karne

od 21 km/h do 25 km/h - 300 zł, 5 pkt. karnych

od 26 km/h do 30 km/h - 400 zł, 7 pkt. karnych

od 31 do 40 km/h - 800 zł (recydywa 1600 zł), 9 pkt. karnych

od 41 do 50 km/h - 1000 zł (recydywa 2000 zł), 11 pkt. karnych

od 51 do 60 km/h - 1500 zł (recydywa 3000 zł), 13 pkt. karnych

od 61 do 70 km/h - 2000 zł (recydywa 4000 zł), 14 pkt. karnych

powyżej 70 km/h - 2500 zł (recydywa 5000 zł), 15 pkt. karnych