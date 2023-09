Odcinkowy pomiar prędkości w nowych miejscach. Znamy wszystkie lokalizacje

Spis treści: 01 Odcinkowy pomiar prędkości na nowych odcinkach - S11 i A2

Odcinkowy pomiar prędkości na nowych odcinkach - S11 i A2

Choć początkowo niewiele na to wskazywało, odcinkowe pomiary prędkości, czyli wprowadzany sukcesywnie na polskich drogach system monitorowania wykroczeń kierowców przynosi obfite plony. Na razie na polskich drogach działają 33 odcinkowe pomiary prędkości, ale już w przygotowaniu są kolejne urządzenia - między innymi we Wrocławiu na Alei Sobieskiego, a także w Wielkopolsce. OPP ma pojawić się na 2,5-kilometrowym odcinku trasy S11 w Poznaniu i 11-kilometrowym odcinku autostrady pomiędzy Koninem a Kołem.

Nowe lokalizacje odcinkowego pomiaru prędkości. Gdzie kierowcy powinni uważać?

To oczywiście nie koniec bowiem kolejne urządzenia są montowane w wielu miejscach w Polsce, a do końca roku ma zostać uruchomione kilkanaście kolejnych odcinków. Instalatorzy pracują bowiem nad montażem urządzeń w Podgrodziu na drodze krajowej nr 94, Dukli (droga krajowa nr 19), czy Nowej Dębie (droga nr 9). Informacje o powstaniu nowego odcinka w Białczu pojawiały się już w lipcu, jednak, żadna z inwestycji nie została jeszcze zakończona. Systemy we Wrocławiu, czy Poznaniu również jeszcze nie działają.

Wiele zależy w tym przypadku od podmiotów zewnętrznych, które muszą wykonać przyłącza - doprowadzić zasilanie do systemu odcinkowego pomiaru prędkości. Zakłady energetyczne na razie się nie spieszą, ale ostatecznie wszystkie te odcinki zostaną uruchomione i będą bezlitosne dla kierowców przekraczających prędkość.

Odcinkowy pomiar prędkości - w planach 40 nowych lokalizacji

Jeszcze zanim uruchomiono odcinek na Autostradzie A4 między Kostomłotami a Kątami Wrocławskimi w mediach pojawiały się komunikaty o planowanych kolejnych 39 odcinkowych pomiarach prędkości, które miałyby zostać zrealizowane w najbliższej przyszłości. GITD wraz CANARD-em (Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym) nie określa końcowej daty projektu sukcesywnie wprowadza ten plan w życie.

Pełna lista planowanych odcinkowych pomiarów prędkości w Polsce

Oto pełna lista odcinkowych pomiarów prędkości, które mają być zrealizowane w ramach planu. Najwięcej ma się pojawić na Podkarpaciu i Śląsku. Co ciekawe, ani jedno urządzenie nie trafi na Warmię i Mazury i do województwa i Świętokrzyskiego. Na liście nie ma też Małopolski i Lubuskiego. Lista z podziałem na województwa poniżej.

Dolnośląskie:

DG 105392D. Wrocław, al. Jana III Sobieskiego

DW 403. Bierzów - Przylesie

Kujawsko-pomorskie:

DK 16. Rogoźno Zamek — Kłódka

A1. Węzeł Nowy Ciechocinek — MOP Kałęczynek

DW 251. Rycerzewo

A1. Siemiany - MOP Strzelce

Lubelskie:

DW 844. Hrubieszów

DW 801. Gołąb

DW 132. Białcz

Łódzkie:

S14. Dobroń-Pabianice Płn.

P 1120E. Łódź, ul. Chocianowicka — Łaskowice

DW 485. Bychlew - Jadwinin

DK 74. Biała Pierwsza 42 - Biała Rządowa 49

DK 70. Mokra Prawa 2 - Mokra Prawa 189A

Mazowieckie:

DW 719. Kanie-Otrębusy

DW 631. Nieporęt-Zielonka

DK 50. Mszczonów obwodnica

Opolskie:

DW 416. Kietlice - Klisino

Podkarpackie:

DP 1391. Rzeszów — Nosówka ul. Dębicka

DK 19. Dukla, Trakt Węgierski

DK 9. Nowa Dęba Ks. Henryka Łagockiego 113 - Korczaka 16

DW 835. Gniewczyna Łańcucka — Gniewczyna Tryniecka

DK 19. Lutcza

DK 94. Podgrodzie

Podlaskie:

DW 678. Baciuty — Łupianka Stara

Pomorskie:

A1. Pelplin-Swarożyn

DK 20. Borcz-Babi Dół

DW 211. Borowo, Gdańska 2 - Turystyczna 1

Śląskie:

DW 929. Jankowice / Świerklany

DW 902. Katowice, Braci Reńców

DW 935. Suszec/Kobielice

DK 88. Zabrze, al. Jana Nowaka Jeziorańskiego

DK 88. Gliwice, al. Jana Nowaka Jeziorańskiego

DK 44. Mikołów, ul. Gliwicka

Wielkopolskie:

S11. Tarnowo Podgórne — Poznań Ławica

A2. Konin, MOP Leonia / Kuny do PPO Żdżary

Zachodniopomorskie:

DW 151. Łubianka - Brynka