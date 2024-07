Spis treści: 01 Ile można jechać na DTŚ?

02 Jak działa odcinkowy pomiar prędkości?

03 Odcinkowy pomiar prędkości. Jakie znaki drogowe?

04 Jaki mandat za odcinkowy pomiar prędkości?

Ile można jechać na DTŚ?

Odcinkowy pomiar prędkości został zainstalowany na Drogowej Trasie Średnicowej (DTŚ), łączącej sześć miast aglomeracji górnośląskiej, w październiku 2023 roku. System obejmuje swoim nadzorem niemal 1,5-kilometrowy fragment trasy wylotowej z Katowic w kierunku Chorzowa. Na całym tym odcinku obowiązuje ograniczenie do 80 km/h, a montaż odcinkowego pomiaru prędkości miał w dużym stopniu przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa w tym miejscu.

Choć system został zamontowany już blisko rok temu i od dawna o jego obecności straszyły już znaki drogowe, to jego uruchomienie nie było takie łatwe. Pojawiały się informacje o oczekiwaniu na zakończenie prac związanych z remontem pobliskiego wiaduktu oraz o problemach z przyłączeniem systemu do sieci energetycznej. Oficjalny termin uruchomienia systemu ciągle pozostawał zagadką. Mówiło się o tym, że nastąpi to jeszcze w te wakacje - szacowano, że będzie to druga połowa lipca. Najwidoczniej prognozy okazały się sprawdzone. O uruchomieniu odcinkowego pomiaru prędkości na DTŚ poinformowała firma Yanosik w mediach społecznościowych powołując się na informacje policji w Katowicach. Biorąc pod uwagę, że część lokalnych kierowców, którzy jeżdżą tą trasą regularnie i przyzwyczaili się do obecnych tam znaków, będzie ciągle jeździć "na pamięć". To może oznaczać, że w w początkowym okresie działania systemu wystawionych zostanie wiele mandatów.

Jak działa odcinkowy pomiar prędkości?

Odcinkowy pomiar prędkości wylicza średnią prędkość danego pojazdu w oparciu o pomiar czasu, w jakim przebył on dany odcinek drogi. Znajdujące się na początku i na końcu trasy kamery umieszczone są w taki sposób, by mogły odczytać tablice rejestracyjne. System działa 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu.

Przewagą odcinkowego pomiaru prędkości nad zwykłym fotoradarem jest fakt, że monitoruje on cały odcinek drogi. Oznacza to, że kierowcy muszą jechać z dopuszczalną prędkością przez pewien czas. Nie zwalniają tylko w jednym miejscu, tak jak ma to miejsce w przypadku "klasycznych" fotoradarów. System oczywiście zapobiega chwilowemu przekroczeniu prędkości. Kierowca, który jechał szybciej niż powinien, musi, by zmniejszyć średnią prędkość na odcinku objętym działaniem systemu.

Odcinkowy pomiar prędkości. Jakie znaki drogowe?

Zbliżanie się do odcinkowego pomiaru prędkości zapowiada nam znak D-51a. Na niebieskim tle znajdują się dwa symbole fotoradarów rozmieszczonych na określonym odcinku. Kiedy widzimy natomiast znak D-51b (wygląda tak jak znak D-51a, ale całość przekreślona jest czerwoną linią), możemy być pewni, że opuszczamy już odcinkowy pomiar prędkości.

Jaki mandat za odcinkowy pomiar prędkości?

Jeśli kierowca pojechał zbyt szybko, może, podobnie jak w przypadku zwykłego fotoradaru, spodziewać się mandatu. Zgodnie z obecnym taryfikatorem możemy spodziewać się następujących kar:

do 10 km/h - mandat 50 zł i 1 punkt karny

11-15 km/h - mandat 100 zł i 2 punkty karne

16-20 km/h - mandat 200 zł i 3 punkty karne

21-25 km/h - mandat 300 zł i 5 punktów karnych

26-30 km/h - mandat 400 zł i 7 punktów karnych

31-40 km/h - mandat 800 zł i 9 punktów karnych

41-50 km/h - mandat 1 tys. zł i 11 punktów karnych

51-60 km/h - mandat 1,5 tys. zł i 13 punktów karnych

61-70 km/h - mandat 2 tys. zł i 14 punktów karnych

71 km/h i więcej - mandat 2,5 tys. zł i 15 punktów karnych

Ponadto kierowcy powinni pamiętać o zasadzie recydywy. Zgodnie z nią kierowca, który dopuści się jednego z najcięższych wykroczeń drogowych po raz kolejny w ciągu dwóch lat, zostanie ukarany dwukrotnie wyższym mandatem. Recydywą są też karane wysokie przekroczenia prędkości:

31-40 km/h - mandat 1,6 tys. zł i 9 punktów karnych

41-50 km/h - mandat 2 tys. zł i 11 punktów karnych

51-60 km/h - mandat 3 tys. zł i 13 punktów karnych

61-70 km/h - mandat 4 tys. zł i 14 punktów karnych

71 km/h i więcej - mandat 5 tys. zł i 15 punktów karnych