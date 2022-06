Prawo jazdy. Kursanci wciąż trafiają na ,,przejazd śmierci”

Do czasu wyjaśnienia wypadku na przejeździe kolejowym w Zaskalu sprzed czterech lat MORD w Nowym Sączu zabronił egzaminatorom zabierania w to miejsce kursantów. Jak się okazuje, nie wszyscy stosowali się do zakazu.

Zdjęcie Egzaminy na prawo jazdy wciąż odbywają się w zakazanym miejscu. / Polsat / Polsat News