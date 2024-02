Prawie 3 tys. mandatów w 11 dni. Nowy fotoradar nie stygnie

Nowy fotoradar pozwolił na wystawienie rekordowej liczby mandatów

Jak informuje Suddeutsche Zeitung władze gminy Kirchseeon leżącej w pobliżu Monachium, miały poważne problemy z kierowcami przekraczającymi prędkość. Starano się wpłynąć na zmianę ich zachowania na różne sposoby. Ustawiane były tablice ostrzegawcze oraz radarowe wyświetlacze prędkości, informujące kierujących, że jadą zbyt szybko i wzywające ich do zwolnienia. Nie odniosło to jednak większego skutku.

Podjęto więc decyzję o ustawieniu fotoradaru, a rezultat musiał zaskoczyć nawet samych pomysłodawców. W ciągu zaledwie 11 dni urządzenie zarejestrowało 3112 wykroczeń, które zakończyły się wystawieniem 2847 mandatów. 13 kierowców straciło przy okazji prawo jazdy. Rekordzista przekroczył prędkość o 51 km/h przy ograniczeniu do 50 km/h.

Jak zauważył The Bild, zakup i instalacja fotoradaru zwróciły się błyskawicznie. Zakładając, że minimalny mandat za przekroczenie prędkości to 30 euro, łączna kwota kar na kierowców przekroczyła już 100 tys. euro, a więc około 430 tys. zł (mniej więcej tyle kosztował fotoradar). Dodajmy jeszcze, że w Kirchseeon mieszka 9,5 tys. osób. Bez wątpienia więc za taką liczbę mandatów odpowiadają głównie "przyjezdni", a sam fotoradar mierzy prędkość w obu kierunkach. Burmistrz jest przekonany, że problem zbyt szybko jeżdżących kierowców, wyraźnie teraz spadnie.

Rekordowy fotoradar w Polsce

Powyższy przykład dobitnie pokazuje, jak skuteczne są fotoradary i to pomimo tego, że przecież o ich obecności ostrzegają ustawione wcześniej znaki. Najlepsze wyniki osiągają nowo ustawione urządzenia, do których obecności kierowcy nie zdążyli się jeszcze przyzwyczaić. W zeszłym roku informowaliśmy między innymi o nowym fotoradarze przy ul. Głogowskiej w Poznaniu, który w ciągu samych wakacji zarejestrował ponad 2,2 tys. wykroczeń, czyniąc go rekordzistą.

Ten fotoradar wystawia mandat co cztery minuty. To rekord na całą Europę

Najlepszą skuteczność mają jednak odcinkowe pomiary prędkości. Rekordową liczbę wykroczeń zarejestrował OPP na 8-kilometrowym odcinku Kąty Wrocławskie-Kostomłoty. W ciągu jedynie 5 miesięcy zarejestrowano tam aż 142,4 tys. wykroczeń.