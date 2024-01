Spis treści: 01 Fotoradary to maszynki do pieniędzy

Fotoradary to maszynki do pieniędzy

Fotoradary to prawdziwa broń policjantów na piratów drogowych, a także na kierowców, którzy czasem w zapomnieniu za mocno wcisną gaz. Jeśli ustawione w odpowiednim miejscu, fotoradary potrafią być prawdziwymi maszynkami do robienia pieniędzy, czego dowodem może być historia z dość znanej wśród polskich kierowców miejscowości Biały Bór. Według doniesień w 2015 roku tamtejszy fotoradar zasilał budżet gminy nawet o 3 miliony złotych rocznie. To tylko jedna z wielu takich historii - w Polsce nie brakuje takich miejsc, ale i w Europie jest ich pełno.

Rekordowy fotoradar - zdjęcie co 4 minuty

Jednym z takich "kur znoszących złote jajka" jest bez wątpienia fotoradar na jednej z dróg Antwerpii w północnej Belgii, który został okrzyknięty rekordzistą 2023 roku na skalę Europejską. Jak donosi lokalny dziennik "Gazet Van Antwerpen" W pierwszym półroczu policyjny rejestrator na autostradzie w Berchem złapał na przekroczeniu prędkości blisko 65 tysięcy kierowców (dokładnie 64 444), co oznacza, że wykonywał zdjęcie wykroczenia średnio co 4 minuty. Fotoradar jest ustawiony na jednym z najbardziej ruchliwych odcinków w Belgii - na połączeniu dróg z Gent (Wschodnia Flandria), od granicy z Holandią, a także dróg E19 i E313. Poprzednim belgijskim rekordzistą w 2022 roku był fotoradar w tunelu Craeybeckx, również w Antwerpii, który tylko w pierwszej połowie roku 2022 roku wykonał ponad 60 tysięcy fotografii przekraczających prędkość kierowców.

Mandaty za prędkość stanowią ważne źródło dochodu dla Belgii. Według policyjnych statystyk liczba wystawionych w Belgii mandatów za przekroczenie prędkości wzrosła 3,37 mln w roku 2014, aż do 6,16 miliona w 2022 roku.

Polski rekordzista - OPP na autostradzie A4

Warto wspomnieć również o polskim rekordziście, który bez wątpienia przyćmiewa urządzenie z Antwerpii i w zasadzie poddaje w wątpliwość tamtejszy rzekomy rekord. Być może jest to urządzenie innego typu, bowiem chodzi o odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A4 na 8-kilometrowym odcinku Kąty Wrocławskie-Kostomłoty, ale wynik "naszego" fotoradaru miażdży wyniki belgijskiego urządzenia. Według danych CANARD w ciągu zaledwie 5 miesięcy działania - został uruchomiony 23 lipca - do końca listopada OPP na autostradzie A4 zarejestrował 142,4 tysiące naruszeń prędkości - prawię połowę ze wszystkich 37 działających odcinkowych pomiarów prędkości w Polsce (łącznie 296,9 tys. wykroczeń).

Wśród fotoradarów w Polsce prym wiedzie fotoradar ustawiony na zjeździe z autostrady A1 na autostradę A4 w Gliwicach, który w okresie od stycznia do końca listopada zarejestrował 10,5 tys. wykroczeń. To "skromny" wynik w porównaniu do belgijskiego fotoradaru ustawionego w Antwerpii, a także do polskiego rekordzisty - OPP na A4 pod Wrocławiem.