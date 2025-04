Poważne zmiany na stacjach paliw. Pierwsza taka sytuacja od zeszłego roku

Średnie ceny paliw w Polsce to: Pb95 - 5,89 zł, Pb98 - 6,69 zł, ON - 5,98 zł, LPG - 3,08 zł.

Jak podaje e-petrol.pl, obecne ceny paliw na stacjach w Polsce są o około 10 proc. niższe niż było to przed rokiem. Szczególnie zwraca uwagę fakt, że cena diesla spadła do poziomu poniżej 6 zł za litr - to pierwszy taki przypadek od października ubiegłego roku. W tym czasie cena benzyny 95 wielokrotnie notowała takie spadki.