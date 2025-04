Polacy znów przepłacają za paliwo w Polsce? Orlen się tłumaczy

Chociaż paliwo w Polsce należy do najtańszych w Europie, paradoksalnie Polacy płacą za nie więcej niż zdecydowana większość mieszkańców Unii Europejskiej. Nie chodzi tu jednak o stosunek ceny paliwa do zarobków, ale udział w cenie detalicznej podatków. Po ich odliczeniu okazuje się, że polscy kierowcy płacą za to samo paliwo mniej niż np. Czesi, Niemcy czy Austriacy. Jak to możliwe?