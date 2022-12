Polskie miasto wyprzedaje samochody za bezcen. Jest tylko jeden haczyk

Spis treści: 01 ZDM w Krakowie urządza przetarg na odholowane pojazdy

02 ZDM Kraków sprzedaje auta tanio, ale ich stan jest zagadką

03 Jak wziąć udział w przetargu ZDM Kraków?

ZDM w Krakowie urządza przetarg na odholowane pojazdy

Krakowski Zarząd Dróg Miejskich ogłosił, że zamierza sprzedać samochody, które zostały odholowane przez służby miejskie, a po które nie zgłosili się właściciele. Przetarg obejmie w sumie 16 pojazdów - niektóre naprawdę ciekawe, a do tego w (przynajmniej teoretycznie) okazyjnych cenach.

Zainteresowani przetargiem mają do wyboru następujące auta (podane kwoty to wycena rzeczoznawcy):

Audi A3 - 4900 zł

Cadillac De Ville - 3400 zł

Citroen C4 Picasso - 3400 zł

Fiat 126p - 1900 zł

Fiat Ducato - 2200 zł

Mazda 6 - 1800 zł

Mercedes A 200 CDI - 1500 zł

Mercedes C 220 CDI - 2200 zł

Mercedes Sprinter - 1600 zł

Nissan Primera - 2900 zł

Opel Zafira - 1500 zł

Opel Zafira - 5800 zł

Plymouth Voyager - 5100 zł

Skoda Fabia - 4900 zł

Smart - 1800 zł

Volkswagen Passat - 5400 zł

Dokumentację dotyczącą każdego z tych pojazdów, można znaleźć na stronach ZDM Kraków. Jest ona bardzo szczegółowa i zawiera podstawowe dane techniczne samochodów, wyciągi dotyczące wyposażenia standardowego danych wersji, a także listę wykrytych usterek oraz wad. Niestety zabrakło zdjęć pojazdów.

ZDM Kraków sprzedaje auta tanio, ale ich stan jest zagadką

Chętni na jeden z powyższych pojazdów, powinni szczególnie zainteresować się sekcją na temat ich stanu technicznego, ponieważ mówimy tu o samochodach, który przez długi czas stały porzucone. Na tej podstawie zostały odholowane przez miejskie służby, a przez kolejne pół roku nikt się po nie nie zgłosił - dopiero wtedy przeszły one na własność miasta. Często więc mają jakieś uszkodzone lub brakujące elementy nadwozia, zużyte ogumienie, ślady rdzy oraz wymagający sporych poprawek lakier, a ich faktyczny stan techniczny jest często niemożliwy do ustalenia przed kupnem. Z wiadomych przyczyn nie ma też do nich kluczyków, więc nie da się ich uruchomić, a czasami nawet wejścia do środka. Nowy właściciel musi także wziąć pod uwagę konieczność wyrobienia wszystkich nowych dokumentów.

Czy warto więc ryzykować i decydować się na jeden z tych pojazdów? To zależy. Przy niektórych rzeczoznawca napisał wprost, że ich naprawa jest nieopłacalna i warte są tyle, ile otrzymamy za nie na złomie. Niektóre oferty wyglądają jednak całkiem ciekawie. Przykładowo Citroen C4 Picasso 1.6 HDi z 2011 roku ma wartość rynkową 19 tys. zł, ale ze względu na możliwość wystąpienia wad ukrytych, obniżono ją do 15 100 zł. Biorąc jednak pod uwagę stan tego egzemplarza, rzeczoznawca wycenił go 3400 zł.

Z kolei Cadillac De Ville z 1997 roku mający silnik V8 4.6 pod maską, oszacowany został (po korektach) na 17 900 zł, ale cena tego egzemplarza to 3400 zł. Ciekawostką jest też Fiat 126p z 1983 roku, teoretycznie wart 10 tys. zł, a po korektach 8000 zł, zaś wystawiony został za 1900 zł. Interesujące wydaje się też Audi A3 - niepozorny kompakt ma pod maską 200-konny silnik, a jego cena to nieco ponad 1/4 średniej ceny rynkowej.

Jak wziąć udział w przetargu ZDM Kraków?

Aby wziąć udział w przetargu na jeden z tych samochodów, trzeba wypełnić odpowiedni formularz, jaki znajdziemy na stronie ZDM Kraków. Zgłaszamy w nim, którym pojazdem jesteśmy zainteresowani oraz jaką proponujemy cenę. Musi stanowić ona przynajmniej 3/4 wyceny urzędu, więc teoretycznie możemy kupić jedno z tych aut jeszcze taniej. W praktyce jednak, chcąc upewnić się że nikt nas nie przebije, zapłacimy pewnie wyraźnie więcej.

Sprzedawane samochody będzie można zobaczyć 19 grudnia w godzinach od 11:00 do 14:00 na parkingu przy ul. Rzebika 6 w Krakowie. Z kolei oferty należy nadsyłać (tradycyjną pocztą) do 5 stycznia 2023 roku do godziny 12:00.

