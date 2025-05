Kary finansowe za przekroczenie limitu mogą być wysokie, co może prowadzić do wzrostu cen samochodów.

Unijne przepisy CAFE od 2025 roku zaostrzają limity emisji CO2 dla nowych pojazdów, co zmusza producentów do realizacji surowych norm.

CAFE (Clean Air For Europe - Czyste Powietrze dla Europy) to obowiązujący od 2020 roku pakiet unijnych regulacji, który określa limity emisji CO2 dla nowych samochodów. Dotychczas przepisy wymagały od producentów przestrzegania odgórnie określonych norm, a te obejmowały średnie limity CO2 na poziomie 94 g CO2/km. W przypadku ich przekroczenia, każdy producent był zmuszony zapłacić wysoką karę finansową.

Aby zwiększyć elastyczność, Komisja zaproponuje zmianę rozporządzenia w sprawie norm CO2 dla samochodów osobowych i dostawczych. Pozwoliłoby to producentom na osiągnięcie celów poprzez uśrednienie ich wyników w okresie trzech lat (2025–2027) i zrekompensowanie wszelkich niedoborów w jednym lub dwóch latach nadwyżkami w pozostałych latach, przy jednoczesnym dążeniu do osiągnięcia celów na rok 2025.

W praktyce oznacza to, że producenci zyskają dodatkowy czas na dostosowanie się do nowych przepisów, co może tymczasowo złagodzić presję cenową i ograniczyć ryzyko znikania niektórych modeli z salonów. Mimo to eksperci ostrzegają - jeśli ktoś rozważa zakup samochodu spalinowego w ciągu najbliższych 2-3 lat, powinien przyspieszyć decyzję. Choć najbliższe miesiące mogą sprawiać wrażenie stabilnych, to już od przyszłego roku wzrost cen i dalsze wycofywanie modeli z napędem konwencjonalnym są niemal przesądzone.