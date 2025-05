Skrzynie DSG to konstrukcje wykorzystujące dwa sprzęgła pracujące naprzemiennie - jedno odpowiada za biegi parzyste, drugie za nieparzyste. Dzięki takiemu rozwiązaniu, gdy jeden bieg jest aktywny, elektronika już przygotowuje kolejny, co skutkuje niemal natychmiastową zmianą przełożeń. Rezultat? Błyskawiczne przyspieszenia bez charakterystycznych przerw w dostawie mocy.

Zaawansowana technologia wymaga równie wyspecjalizowanych środków smarnych. Olej do skrzyni DSG to nie zwykły płyn do automatycznych skrzyni biegów (ATF) ani ciężki olej przekładniowy, ale wyrafinowana mieszanka łącząca cechy obu tych produktów. Musi zapewniać doskonałe właściwości smarujące charakterystyczne dla olejów przekładniowych, jednocześnie oferując odpowiednie właściwości cierne typowe dla płynów ATF - wszystko to przy zachowaniu lepszych parametrów niż oba te produkty.