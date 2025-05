Sytuacja polskiej branży transportowej stała się wyjątkowo trudna. Wzrost kosztów działalności, niekorzystne regulacje unijne i niestabilność gospodarcza już doprowadziły do upadłości wielu firm. Inne przedsiębiorstwa balansują na granicy bankructwa lub decydują się na głęboką restrukturyzację, co niejednokrotnie skutkuje zwolnieniami pracowników.

To niejedyny element, który zmusza pracodawców do sięgnięcia po dodatkowe fundusze. Kolejnym wyzwaniem jest wzrost podatku od środków transportowych. Choć tegoroczna podwyżka wyniosła niewiele, bo tylko 3 proc. - firmy zgodnie przyznają, że kolejne wydatki niezmiennie stanowią dla nich spore wyzwanie. Nawet niewielki wzrost danin zmusza przedsiębiorców do trudnych decyzji budżetowych i poszukiwania źródeł pokrycia dodatkowych kosztów. To z kolei przekłada się na komfort pracowników.