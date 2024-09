Chaos w branży transportowej. Wzrosną koszty działalności firm

Od 2026 roku resort pracy planuje wprowadzić nową definicję minimalnego wynagrodzenia, według której płaca minimalna będzie rozumiana jako wynagrodzenie zasadnicze. To z kolei oznacza, że do minimalnego wynagrodzenia nie będą wliczane dodatki. Pracodawcy ostrzegają, że nowe zasady mogą doprowadzić do chaosu, a nawet poważnego kryzysu w całej branży transportowej.

Zdjęcie Chaos w branży transportowej. Wzrosną koszty działalności firm / Marek Bazak / East News