Policjant wystawił kierowcy mandat. Po kilku dniach przyszedł zaskakujący list

Jak poinformowała KPP w Jarosławiu (woj. podkarpackie), niedawno wpłynął do niej list od mieszkanki tego miasta. Przesyłała w nim podziękowania dla funkcjonariusza, który niedawno wystawił mandat jej mężowi.

Okazuje się, że na początku lutego patrol miejscowej policji został wezwany do kolizji parkingowej, której sprawcą był starszy mężczyzna. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie: „po przybyciu na miejsce funkcjonariusz przeprowadził czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami, a starszy mężczyzna został ukarany mandatem karnym za spowodowanie szkody”.

Tym co zwróciło uwagę żony sprawcy kolizji, która była świadkiem całej interwencji była „duża wyrozumiałość i profesjonalizm”. W liście dziękuje ona funkcjonariuszowi za:

List jaki trafił do KMP w Jarosławiu

Policjanci w swoim komunikacie nie wspomnieli, jaki mandat otrzymał sprawca kolizji. Zgodnie z taryfikatorem kara za takie wykroczenie to 1000 zł oraz 6 punktów karnych plus mandat za przyczynę kolizji - na przykład za nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu (300 zł i 5 punktów karnych).

Ponieważ w przypadku opisywanego zdarzenia mocno podkreślane jest, że sprawca kolizji to "osoba starsza i schorowana", warto wspomnieć, że zarówno wiek i stan zdrowia kierowcy, mogą podlegać ocenie funkcjonariuszy. KMP w Radomiu przypominała jakiś czas temu, że poważne choroby i schorzenia mogą być podstawą do wysłania kierującego na obowiązkowe badania, ale nie tylko one: