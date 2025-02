Kierowcy muszą uważać, bo w razie kontroli można nawet stracić prawo jazdy, a gdy dojdzie do wypadku - pójść do więzienia.

Benzodiazepiny , czyli popularne leki przeciwlękowe i nasenne, jak alprazolam , diazepam , lorazepam czy zolpidem , należą do grupy medykamentów absolutnie wykluczających prowadzenie pojazdów. Powodują one znaczne spowolnienie psychoruchowe, zaburzenia koordynacji, senność oraz mogą wywoływać zjawisko tzw. pamięci wstecznej.

Szczególnie niebezpieczne są pozostałości ich działania następnego dnia po zażyciu, zwłaszcza w przypadku preparatów długodziałających. Również nowoczesne leki nasenne zawierające zolpidem czy zaleplon , mimo krótszego działania, mogą prowadzić do tzw. kaca farmakologicznego, co oznacza, że ich działanie utrzymuje się jeszcze po obudzeniu.

Przedawkowanie na przykład kodeiny może skutkować odebraniem prawa jazdy. Jeszcze surowsza kara czeka tych, którzy pod wpływem leków, po których prowadzenie auta jest zabronione doprowadzą do wypadku - grozi za to kara do 3 lat pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów od 3 do 15 lat oraz świadczenie na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości od 5000 do 60000 zł.