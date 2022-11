Policja znowu się zbroi. Tym razem kupi 100 radiowozów, ale innych niż zwykle

Spis treści: 01 Przetarg na nowe policyjne radiowozy

02 Nowe policyjne radiowozy segmentu C

03 Nowe policyjne radiowozy segmentu D

04 Jakie nowe samochody kupi policja?

Przetarg na nowe policyjne radiowozy

Komendant Główny Policji ogłosił niedawno nowy przetarg na 100 oznakowanych radiowozów. Zgodnie z przygotowaną dokumentacją, zamówienie podzielone zostało na dwie części:

83 samochody z segmentu C

17 samochodów z segmentu D

Większość zamawianych radiowozów to zatem kompakty, ale, co ciekawe, szczegółowe warunki przetargu nie dopuszczają nadwozia kombi. Tymczasem większość dotychczas kupowanych radiowozów z segmentu C to właśnie wersje kombi. Jakie jeszcze wymogi przed oferentami postawiono w policyjnym przetargu?



Nowe policyjne radiowozy segmentu C

Według szczegółowych warunków przetargu, policja potrzebuje samochody kompaktowe o nadwoziu hatchback, liftback lub sedan, oferujące miejsce dla pięciu osób. Pojazdy powinny spełniać następujące warunki techniczne:



długość nie mniejsza niż 4300 mm

rozstaw osi nie mniejszy niż 2600 mm

wysokość nie większa niż 1500 mm

4-cylindrowy silnik benzynowy o pojemności nie mniejszej niż 1450 ccm

moc przynajmniej 150 KM

skrzynia automatyczna (hydrokinetyczna lub dwusprzęgłowa)

Co ciekawe warunki przetargu przewidują również możliwość zastosowania hybrydowego układu napędowego. Wtedy wymóg mocy silnika spalinowego to 95 KM, natomiast brak jest wytycznych co do mocy motoru elektrycznego oraz łącznej mocy całego układu. Samochód musi ponadto rozpędzać się przynajmniej do 180 km/h.

Ponadto nowe kompaktowe radiowozy muszą być wyposażone między innymi w:



reflektory w całości wykonane w technologii LED

wielofunkcyjną skórzaną kierownicę

radio z kolorowym ekranem o przekątnej przynajmniej 7 cali

kamerę cofania i czujniki cofania

klimatyzację automatyczną

Zamawiane samochody muszą być srebrne (lakier metalizowany lub perłowy) oraz mieć ciemną tapicerkę.

Nowe policyjne radiowozy segmentu D

Zamawiane przez policję samochody klasy średniej muszą mieć nadwozie typu sedan lub liftback. Wymagane są też cztery lub pięć miejsc siedzących. Ponadto wymagane jest:

nadwozie o długości przynajmniej 4700 mm

rozstaw osi nie mniejszy niż 2750 mm

wysokość nie większa niż 1520 mm

4-cylindrowy silnik benzynowy o pojemności nie mniejszej niż 1950 ccm

moc przynajmniej 245 KM

skrzynia automatyczna hydrokinetyczna lub dwusprzęgłowa

napęd na przednie lub tylne koła

Wymogi przetargu wskazują także na przyspieszenie do 100 km/h w czasie nie dłuższym niż 6 sekund oraz prędkość maksymalną wynoszącą 250 km/h.

Oferowane samochody muszą być wyposażone między innymi w:



reflektory w całości wykonane w technologii LED

klimatyzację automatyczną dwustrefową

radio z kolorowym ekranem o przekątnej przynajmniej 7 cali

kamerę cofania

czujniki parkowania z przodu i z tyłu

przyciemniane szyby

Podobnie jak zamawiane kompakty, auta segmentu D muszą być srebrne, a ich wnętrze wykończone w ciemnych barwach.



Zdjęcie Policjanci jeżdżą już poprzednią oraz obecną generacją BMW serii 3 - w wersjach zarówno benzynowych jak i hybrydowych. Wszystko wskazuje na to, że wybór ponownie padnie na bawarską markę / Policja

Jakie nowe samochody kupi policja?

Termin składania ofert do przetargu mija 25 listopada 2022 roku, zaś samochody mają być dostarczone w terminie od 18 września do 31 października 2023 roku. To na jakie samochody policja się zdecyduje, zależy oczywiście od złożonych ofert. Patrząc jednak na wymogi dotyczące przetargu, można łatwo sprawdzić, jakie modele je spełniają.

W przypadku aut kompaktowych policja zwykle decydowała się w ostatnich latach na Toyoty Corolle oraz Kie Ceed - wszystkie w wersjach kombi. Tym razem jednak kombi zostały wykluczone, zaś rodzaj skrzyni biegów eliminuje japońskie hybrydy. Kia Ceed hatchback również nie spełnia warunków, ponieważ obecnie kupimy ją tylko z jednym silnikiem (1.5 T-GDI 160 KM) i manualną skrzynią. Z automatem występuje za to Hyundai i30 (ten sam silnik co Kia) - kupimy go obecnie za 113 700 zł. Jednak z uwagi na rozmiary (a więc i większe możliwości przewożenia choćby sprzętu) faworytem wydaje się być Skoda Octavia (także widywana już w szeregach policji). Dotychczas policja decydowała się na hybrydy z nadwoziem kombi, ale obecne warunki przetargu wykluczają zarówno nadwozie jak i napęd. Spełnia je natomiast wersja liftback z silnikiem 1.5 TSI o mocy 150 KM i ze skrzynią DSG, kosztująca 116 500 zł.

Z kolei w przypadku samochodu segmentu D wybór jest wyjątkowo zawężony z uwagi na wysoką moc i wymagane osiągi, ale napęd tylko na jedną oś. Odpada przez to na przykład Skoda Superb, która standardowo wyposażona jest w 4x4. Wybór zostaje ograniczony do BMW 330i oraz Mercedesa C 300. Z uwagi na dotychczasowe wybory policji (która ma już sporo radiowozów bawarskiej marki), obstawiamy, że wybór padnie właśnie na BMW. Ceny wersji spełniającej wymogi zaczynają się od 217 tys. zł.

