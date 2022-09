Policja kupuje nowe radary. Zmierzą prędkość, zrobię fotkę, nagrają film

Komenda Głowna Policji rozpisała właśnie przetarg na zakup stu nowych laserowych mierników prędkości - informuje Dziennik.pl. Podstawowe zamówienie opiewać ma na 70 urządzeń. Dostawa kolejnych 30 możliwa jest na zasadzie prawa opcji.



Przetarg realizowany jest w ramach II etapu programu o nazwie "Bezpieczniej na drogach - nowoczesny sprzęt dla polskiej policji", w ramach którego planowane jest również pozyskanie przez drogówkę 100 nieoznakowanych radiowozów.

100 nowych laserowych mierników prędkości dla Policji

Wymagania stawiane nowym miernikom dowodzą, że policjanci nie mają zamiaru przymykać oczu na drogowe wykroczenia.



Sprzęt ma być w stanie zmierzyć prędkość pojedynczego pojazdu z odległości co najmniej 1200 metrów. Radary mają mieć np. promiennik podczerwieni lub inne rozwiązanie pozwalające na dokonywanie pomiarów w nocy.



W sprawnej identyfikacji pojazdu pomagać ma siatka celownicza. KGP wymaga też dużego, kolorowego wyświetlacza, dzięki któremu na miejscu możliwa ma być identyfikacja kierowcy na podstawie wykonanej fotografii. To na wypadek, gdyby zatrzymany spierał się o to, którego pojazdu w kolumnie dotyczy dany pomiar, lub nie zatrzymał się do kontroli.

Nowe mierniki mają dysponować funkcją fotografowania i rejestrowania wideo - niezależna od tego, czy dokonano w tym czasie pomiaru prędkości. Oznacza to, że policjant będzie mógł w ten sposób dokumentować inne wykroczenia, jak chociażby wyprzedzanie na linii ciągłej itd.



Nowe mierniki prędkości dla drogówki - dostawy od lutego

Jak czytamy w Dziennik.pl, warunki brzegowe stawiane przez KGP spełniają dwa urządzenia. Pierwszym jest - doskonale już znany polskiej drogówce - laserowy miernik LTI 20/20 TruCam, będący na wyposażeniu wielu komend. Przypominamy, że można nim nie tylko mierzyć prędkość, ale też np. - z aptekarską precyzją - sprawdzić odległość pomiędzy pojazdami lub np. udokumentować przejazd na czerwonym świetle. Obecnie w całym kraju w codziennej eksploatacji znajduje się grubo ponad 700 tego typu mierników.



Drugie ze spełniających wymogi przetargu urządzeń to LaserCam 4. Ten sprzęt również znany jest policjantom, chociaż znajduje się dziś na wyposażeniu ledwie kilku jednostek. Urządzenie ma dotykowy, kolorowy wyświetlacz o przekątnej 8 cm, dzięki czemu na miejscu kontroli łatwo udowodnić kierowcy np. jazdę bez pasów czy rozmowę przez telefon.



Policja wymaga, by dostawy nowych mierników rozpoczęły się nie później niż od 1 lutego 2023 roku.

Nowy taryfikator punktów karnych. Policjant nie przymknie oka, chyba że na celowniku radaru

Przypominamy, że od 17 września obowiązują znowelizowane przepisy dotyczące karania kierowców. W życie weszły m.in. - zapowiadane od dłuższego czasu - obostrzenia dotyczące tzw. recydywistów.



Mechanizm jest prosty - jeśli w mniej niż 24 miesiące od popełnienia wykroczenia z danej grupy dopuścimy się go ponownie, zostaniemy ukarani podwójną stawką mandatu. W przypadku przekroczeń prędkości chodzi o przekroczenia powyżej 30 km/h, które karane są teraz odpowiednio:



przekroczenie prędkości o 31 do 40 km/h - mandat w wysokości 800 zł (1600 w warunkach recydywy),

przekroczenie prędkości o 41-50 km/h - mandat 1 tys. zł (2 tys. w warunkach recydywy),



przekroczenie prędkości o 51-60 km/h - mandat 1,5 tys. zł (3 tys. zł w warunkach recydywy),

przekroczenie prędkości o 61-70 km/h - mandat 2 tys. zł (4 tys. w warunkach recydywy),

przekroczenie prędkości o 71 km/h i więcej - mandat 2,5 tys. zł. (5 tys. zł w warunkach recydywy).



Nowe przepisy zakładają, że podwójne karanie dotyczy także innych obszarów ruchu, m.in. nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu, złamania zakazu wyprzedzania, czy wyprzedzania na przejściach lub bezpośrednio przed nimi.