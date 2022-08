Jak potwierdza w korespondencji z Interią Szymon Huptyś - rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury - przyjęty przez Radę Ministrów projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (UC48), zakłada m.in. obowiązek dokumentowania fotograficznego pojazdu w trakcie badania technicznego. Planowany termin wejścia w życie nowych przepisów to 1 stycznia 2023 roku.



Kontrowersje budzi jednak - zakładana przez projekt - dodatkowa opłata dla "spóźnialskich", czyli kierowców, którzy pojawiają się w stacji kontroli pojazdów na długo po terminie badania technicznego.

"Opłata, w wysokości 100 proc. opłaty należnej za przeprowadzenie badania technicznego, będzie pobierana jeśli badanie techniczne zostanie wykonane po upływie 30 dni od wyznaczonej daty" - precyzuje Huptyś.

Podnoszony przez kierowców problem dotyczy aut, które nie uczestniczą w ruchu, chociażby z powodu usterki technicznej. W takim przypadku rzeczywiście mówić można o pewnej niepokojącej luce.

Przedstawiciele Ministerstwa Transportu uspokajają, że projekt ustawy zawiera wyłączenie od obowiązku pobierania opłaty dodatkowej w przypadku pojazdu, dla którego wyznaczony termin badania technicznego upłynął w okresie:

czasowego wycofania pojazdu z ruchu;



uszkodzenia zasadniczych elementów nośnych konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy oraz w związku z którym pojazd został poddany dodatkowemu badaniu technicznemu;

uszkodzenia pojazdu stanowiącego szkodę istotną.

Nowe przeglądy 2023. Spóźnialscy zapłacą dwa razy

Niestety, polskie przepisy na tle rozwiązań stosowanych w innych krajach europejskich (jak chociażby w Niemczech), są w tej kwestii - łagodnie mówiąc - bardzo ułomne. Obowiązujące od 31 stycznia 2022 roku prawo przywracające możliwość czasowego wycofania z ruchu samochodu osobowego jest w istocie parodią rozwiązań stosowanych na Zachodzie. Zapisy o przywróceniu możliwości czasowego wycofania z ruchu auta osobowego wymogło na polskich władzach prawo unijne. Ustawodawca zrobił jednak wszystko, by z takiego przywileju nie można było korzystać swobodnie.



Mimo protestów zmotoryzowanych w Polsce czasowe wycofanie z ruchu samochodu osobowego możliwe jest wyłącznie:



w przypadku stwierdzenia tzw. "szkody istotnej",



w przypadku konieczności naprawy istotnych elementów konstrukcyjnych.

Pojazd taki może być wycofany z ruchu wyłącznie na okres od 3 do 12 miesięcy - bez możliwości przedłużenia. Co więcej - kolejne wycofanie pojazdu z ruchu może nastąpić po upływie co najmniej 3 lat od dnia, w którym upłynął okres czasowego wycofania z ruchu określony w ostatniej decyzji.



Tak rygorystyczne traktowanie kierujących nie jest zaskoczeniem jeśli wziąć pod uwagę, że czasowe wycofanie z ruchu samochodu osobowego (zwane powszechnie czasowym wyrejestrowaniem) uprawnia do zniżki w obowiązkowym ubezpieczeniu OC w wysokości nawet 95 proc. Oznacza to, że kierowcy, którzy z innych przyczyn nie są w stanie wykonać obowiązkowego badania technicznego w terminie do 30 dni po upłynięciu "ważności" dotychczasowego, nie mają możliwości uniknięcia dodatkowej opłaty.



Wbrew pozorom, tego typu sytuacje nie są rzadkością. W dobie ograniczonej dostępności nowych pojazdów i problemów z dostępnością elektroniki, usunięcie niektórych usterek, które skutecznie wykluczają pojazd z ruchu, zajmuje często długie tygodnie. Problemem bywa też napięty terminarz u specjalistów. Na naprawę główną jednostki napędowej czy remont automatycznej skrzyni biegów nierzadko umawiać się trzeba z kilkutygodniowym wyprzedzeniem. Podobnie jest w przypadku zakrojonych na szerszą skalę prac lakierniczych. Remont blacharsko-lakierniczy często ciągnie się długimi miesiącami, nawet jeśli naprawy nie wymagają "elementy nośne karoserii".

Co więc zrobić mają kierowcy, w samochodach których - na kilka dni przed przeglądem - współpracy odmówi jednostka napędowa lub skrzynia biegów? Nie pozostaje im niestety nic innego jak wyciągnąć z kieszeni dodatkową kwotę, będącą w istocie "podatkiem od awarii samochodu" lub przedłużającej się naprawy.



Pamiętajmy też, że - zgodnie z najnowszym taryfikatorem - na samo badanie techniczne (po terminie) powinniśmy udać się... lawetą. W przeciwnym wypadku grozi nam mandat w wysokości - uwaga - minimum 1500 zł (nawet do 5 tys. zł).



