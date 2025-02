Odblaski mają zwiększać bezpieczeństwo pieszych, zwłaszcza nocą. Elementy odblaskowe, kamizelki i paski to standard w edukacji dotyczącej bezpieczeństwa na drodze. Jednak najnowsze badania Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) pokazują, że systemy automatycznego hamowania awaryjnego (AEB), montowane w nowoczesnych samochodach, mogą mieć problem z wykrywaniem pieszych ubranych w odzież odblaskową. W nocy pieszy, który dla kierowcy jest dobrze widoczny, dla samochodu może stać się… niewidzialny.

Paradoksalnie, to właśnie ciemna odzież – uważana powszechnie za najmniej bezpieczną – częściej powodowała reakcję systemów AEB, szczególnie gdy samochód miał włączone światła drogowe. W ciemności, bez dodatkowego oświetlenia, CR-V i CX-5 częściej „zauważały” pieszego w czerni niż tego ubranego w odblaski.

Zupełnie inny wynik osiągnęło Subaru Forester. System AEB w tym modelu zareagował prawidłowo niemal w każdej sytuacji, zatrzymując samochód przed manekinem. Jedynie w przypadku odzieży z odblaskowymi paskami, przy oświetleniu drogowym na poziomie 10 luksów, auto nie zatrzymało się całkowicie, ale mimo to wytraciło prędkość o ponad 80 proc.

Eksperci IIHS tłumaczą, że problem leży w sposobie działania systemów automatycznego hamowania awaryjnego z funkcją wykrywania pieszych. W większości przypadków opierają się one na kamerach rejestrujących obraz w świetle widzialnym. Odzież odblaskowa odbija światło reflektorów i staje się bardzo jasna dla ludzkiego oka, ale może dezorientować algorytmy analizujące obraz. Szczególnie problematyczne są odblaskowe paski na kończynach, które podkreślają ruch nóg pieszego. Dla kierowcy to sygnał, że ktoś się przemieszcza, ale dla kamery mogą to być plamy światła, które trudniej rozpoznać jako człowieka.