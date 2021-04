Pięć aut zniszczonych, ale sprawczyni bezkarna, a ofiary nie dostaną odszkodowania

Wydaje się, że w razie kolizji lub wypadku, zawsze możemy liczyć na odszkodowanie. Nawet gdyby się okazało, że sprawca nie ma obowiązkowego ubezpieczenia OC, to w takiej sytuacji pieniądze wypłaca nam Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Okazuje się jednak, że istnieje sytuacja, w której sprawca nie zostaje uznany za winnego. A ponieważ nie ma winnego, nie ma mowy o odszkodowaniu dla kogokolwiek.

Pięć uszkodzonych samochodów, trzy zniszczone całkowicie i przeznaczone do kasacji. Tak zakończył się szaleńczy rajd ulicami miasta. Samochód prowadzony przez młodą kobietę przeciął pas zieleni, doszczętnie rozbił ustawione barierki i na przeciwległym pasie spowodował karambol.

- W pewnym momencie zobaczyłam, jak z naprzeciwka leci na mnie samochód. Dosłownie widziałam go w powietrzu... To była scena jak z jakiegoś filmu akcji. Nagle poczułam potężne uderzenie - opowiada Maryla Adamek-Gnyp, jedna z poszkodowanych w wypadku.

Okazało się, że młoda kobieta prowadziła samochód bez ważnego ubezpieczenia OC. Oznacza to tyle, że żadna firma ubezpieczeniowa nie wypłaci ofiarom odszkodowania. Sprawa trafiła do sądu. Ofiary domagały się, aby olbrzymie szkody naprawiła z własnej kieszeni kierująca autem.

- Wszystkie koszty jakie ponieśliśmy wynoszą około 100 tysięcy złotych. Samochód został kompletnie zniszczony, nie ma szans żeby go naprawić. Dodatkowo musieliśmy wynająć inne auto, żeby dojeżdżać do pracy. To są ogromne koszty, których nikt nam nie chce zwrócić - tłumaczy Mirosław Adamek, ojciec pani Maryli.

Niestety, sąd uznał, że kobieta jest niewinna, bo nie może odpowiadać za swoje czyny. W momencie popełnienia wypadku miała być niepoczytalna. Od jakiegoś czasu leczy się psychiatrycznie i bierze leki, które pozwalają jej normalnie funkcjonować. Przed wypadkiem świadomie zrezygnowała z ich przyjęcia.

- Jeśli ktoś ma coś takiego jak niepoczytalność to nie powinien w ogóle wsiadać do samochodu. Przecież to jest cykająca bomba na drodze, nigdy nie wiadomo, co się w takiej sytuacji może stać. Szczęście, że nikogo nie zabiła - mówi Krzysztof Perliński, poszkodowany w wypadku.

Jednocześnie sąd uznał, że istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że taka sytuacja się powtórzy. Kobieta, zdaniem sądu nie stanowi żadnego zagrożenia na drodze i nie można jej dyskryminować ze względu na chorobę na którą cierpi. Zwrócono jej prawo jazdy zatrzymane przez policję na miejscu karambolu.

- Tę kobietę przebadali biegli i z ich strony padło takie stwierdzenie, że prawdopodobieństwo spowodowania takiego wypadku po raz kolejny w przypadku tej pani, jest takie samo, jak w przypadku osoby zdrowej - tłumaczy Barbara Markowska z Sądu Okręgowego.

Wypłaty odszkodowania poszkodowanym odmówił również Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Instytucja oznajmiła, że wypłaca pieniądze tylko gdy jest wskazany winny spowodowania wypadku. Skoro w tej sytuacji winnego nie ma - nie ma też pieniędzy.

- Jeżeli sprawcy nie można przypisać winy to my nic nie możemy zrobić. To nie jest nasza uznaniowość, my jesteśmy ograniczeni przepisami prawa, a te są tutaj jednoznaczne - mówi Damian Ziąber z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Ofiary walczą o odzyskanie pieniędzy, ale również o to, aby zabrać sprawcy prawo jazdy. Ich zdaniem stwarza ona zagrożenie na drodze i spowodowanie przez nią kolejnego wypadku to tylko kwestia czasu.