MOL ma w Polsce spore problemy, o czym świadczy przede wszystkim coraz mniejsza liczba stacji paliw - na koniec 2024 r. było ich 386, wobec 414 dwa lata wcześniej. Węgierski koncern pojawił się w naszym kraju pod koniec 2022 r., przejmując ponad 400 stacji należących do Lotosu, który musiał się ich pozbyć ze względu na fuzję z PKN Orlen. Sprzedaż była niezbędna, aby Orlen nie uzyskał zbyt dużej przewagi na rynku.

Węgierski koncern paliwowy na każdym kroku podkreślał, że ma duże nadzieje związane z polskim rynkiem i zapowiadał, że liczba stacji paliw będzie się systematycznie zwiększać, co miało pozwolić na awans w rankingu największych sieci. "Puls Biznesu" podaje jednak, że MOL po dwóch latach znacznie oddalił się od swojego celu.

Sytuacja wygląda znacznie gorzej, jeśli chodzi o zysk operacyjny - w 2022 r. wyniósł on 44,3 mln zł, a rok później - 38,3 mln zł. Jednak w ubiegłym roku węgierski koncern odnotował stratę operacyjną w wysokości aż 51,3 mln zł. Na poziomie netto sytuacja wygląda jeszcze gorej. W pierwszym roku działalności MOL zanotował minimalną stratę (11 tys. zł), a szybko wzrosła ona do 3,79 mln zł w 2023 r. i aż do 81,5 mln zł w roku ubiegłym.