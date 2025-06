Zasada dziesięciu sekund mówi, że jeśli przewidujemy postój dłuższy niż dziesięć sekund, lepiej jest zgasić silnik i uruchomić go ponownie, niż pozostawiać go włączonym na biegu jałowym. Badania pokazują jednoznacznie - już po dziesięciu sekundach pracy na wolnych obrotach silnik zużywa więcej paliwa niż wymaga tego jego ponowne uruchomienie.

Wynika to ze specyfiki pracy silników spalinowych. Jednostki napędowe zostały zaprojektowane do optymalnej pracy przy zmiennych obrotach i pod obciążeniem. Podczas postoju z włączonym silnikiem system nie otrzymuje wystarczającej ilości powietrza, co zaburza idealną proporcję mieszanki paliwowo-powietrznej. W efekcie powstaje mieszanka bogatsza w paliwo, co nie tylko zwiększa zużycie, ale również negatywnie wpływa na komponenty silnika.

Niepełne spalanie powoduje nagromadzanie się resztek paliwowych na ściankach cylindrów. Te osady mogą przedostawać się do oleju silnikowego, zanieczyszczając go i zmniejszając jego właściwości smarne. Dodatkowo, przy niskiej temperaturze pracy silnika w układzie wydechowym może dochodzić do kondensacji pary wodnej, co w dłuższej perspektywie może prowadzić do korozji.