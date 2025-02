W rafinerii Slovnaft w Bratysławie dokonano testów produkcji uwodornionego oleju roślinnego (HVO) i zrównoważonego paliwa lotniczego (SAF). Interesującą ciekawostką okazują się wykorzystane procesy i składniki do produkcji obu biopaliw.

Pozostałości spożywcze stały się elementem wykorzystanym do produkcji biopaliw.

MOL zwraca uwagę na to, że metody wykorzystane podczas ostatnich testów na Słowacji, stosowane są też w rafinerii Dunaj na Węgrzech. Przyczyniły się one do redukcji emisji tradycyjnych paliw za sprawą zmieszania ich z pozostałościami roślinnymi.