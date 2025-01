Orlen Unipetrol, czeski holding rafineryjny należący do PKN Orlen, ogłosił rozszerzenie swojej oferty hurtowej o biopaliwo II generacji HVO100, produkowane wyłącznie ze źródeł odnawialnych. To syntetyczne paliwo, kompatybilne z większością nowoczesnych silników Diesla, umożliwia redukcję emisji CO2 nawet o 90 procent.

Paliwo HVO100 ma same zalety?

Idea HVO opiera się na „uwodornieniu” olejów spożywczych, jednak do produkcji tego paliwa, oprócz zużytych olejów, mogą być wykorzystywane także resztki warzyw, owoców oraz inne elementy biomasy nadające się do pozyskania wodoru. Nie jest to więc zwykła mieszanka przepracowanych olejów roślinnych, lecz wysokiej jakości biopaliwo. W porównaniu z olejem napędowym HVO100 charakteryzuje się większą wydajnością, niższą emisją cząstek stałych i tlenków azotu, a także zmniejsza ryzyko rozcieńczenia oleju silnikowego i cechuje się dłuższym okresem przechowywania.

HVO100 już od jakiegoś czasu jest dodawany do oleju napędowego ale teraz wprowadzamy go jako osobny produkt, reagując w ten sposób na wysokie zapotrzebowanie na zrównoważone paliwa powiedział Jiří Winkelhöfer, Dyrektor ds. Hurtowych w Grupie Orlen Unipetrol.

Paliwo HVO100 już dostępne w Czechach. A co z Polską?

Paliwo HVO100 w Czechach jest dystrybuowane z przystosowanego do tego terminalu Paramo w Pardubicach. Dzięki temu nasi południowi sąsiedzi dołączyli do takich krajów jak Niemcy i Austria, które już wcześniej wprowadziły je do swojej oferty. Biopaliwo HVO100 jest dostępne także w Finlandii, Belgii, Danii, Holandii, Szwecji, Łotwie oraz – co ciekawe – również w Polsce.

W czerwcu 2024 roku Polska dołączyła do krajów oferujących kierowcom możliwość tankowania paliwa HVO100. Pierwszą siecią, która wprowadziła je do sprzedaży, była szwajcarska Avia, a konkretnie stacja w Myszęcinie, położona w pobliżu autostrady A2 niedaleko Świebodzina. Niestety, pierwsi użytkownicy zwracali uwagę na wysokie ceny, sięgające nawet 9 zł za litr. Prawdopodobnie wynika to z ograniczonej dostępności tego ekologicznego paliwa.

Orlen inwestuje w zrównoważone paliwa

Sytuacja ta może jednak ulec zmianie dzięki Orlenowi, który pod koniec 2021 roku zatwierdził budowę jednostki HVO na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku. Powstająca tam instalacja będzie przystosowana do przerobu różnych surowców lipidowych, takich jak olej rzepakowy (RSO), olej posmażalniczy (UCO) oraz ich mieszanki.