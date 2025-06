Wiele osób błędnie postrzega rezerwę jako dodatkowy zapas paliwa przeznaczony do regularnego wykorzystywania. Tymczasem gdy wskaźnik poziomu paliwa pokazuje rezerwę, w zbiorniku pozostało zaledwie 5-10 litrów, w zależności od wielkości samochodu. To oznacza, że można przejechać najwyżej 50-100 kilometrów, choć dokładny zasięg zależy od pojemności baku i stylu jazdy.

Najbardziej narażonym na uszkodzenie elementem przy jeździe na rezerwie jest pompa paliwowa. Element ten jest smarowany i chłodzony przez paliwo znajdujące się w zbiorniku. Gdy jego poziom jest niski, pompa pracuje w ekstremalnych warunkach, co może prowadzić do jej przegrzewania i zatarcia. Oczywiście nie mówimy to jednorazowym przypadku, tylko częstej i długotrwałej jeździe z niewielką ilością paliwa w baku,