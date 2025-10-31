W skrócie Sankcje USA na rosyjskie koncerny paliwowe spowodowały gwałtowny wzrost cen ropy, co szybko przełożyło się na podwyżki na polskich stacjach.

Ceny oleju napędowego przekroczyły 6 zł za litr, a benzyna 95 podrożała do średnio 5,89 zł.

Największe różnice cen paliw widoczne są w zależności od regionu - najtaniej tankują kierowcy w Wielkopolsce i na Śląsku, najdrożej na Mazowszu.

Ceny paliw podstawowych wyraźnie wzrosły

Zeszłotygodniowy gwałtowny wzrost cen ropy, spowodowany wprowadzeniem przez Stany Zjednoczone sankcji na rosyjskie koncerny paliwowe, szybko przełożył się na sytuację na polskich stacjach.

W ciągu kilku dni ceny paliw podstawowych wyraźnie wzrosły, a średnia cena oleju napędowego po blisko trzech miesiącach ponownie przekroczyła psychologiczną barierę i dotarła do poziomu sześciu złotych za litr. Wzrosty w hurcie oraz wzrost marż detalu sprawiają, że presja na konsumenta rośnie.

Olej napędowy ponad 6 zł za litr

Jak poinformował serwis analityczny e-petrol, z najnowszego październikowego badania stacji wynika, że litr benzyny 95-oktanowej kosztuje obecnie średnio 5,89 zł, czyli o 5 groszy więcej niż tydzień temu. Aż o 9 groszy wzrosła również średnia ogólnopolska cena oleju napędowego, który na stacjach kosztuje już 6,04 zł za litr.

W tym czasie ceny autogazu nie zmieniły się i utrzymują się na poziomie około 2,59 zł/l. To potwierdza, że największy wpływ na podwyżki mają paliwa konwencjonalne.

Gdzie jest najtaniej, a gdzie najdrożej?

Według najnowszych danych analityków najtaniej paliwo można obecnie kupić w Wielkopolsce, gdzie litr benzyny 95 kosztuje średnio 5,77 zł. Taka sama cena obowiązuje na Górnym Śląsku, gdzie jednocześnie kierowcy płacą najmniej za olej napędowy - 5,90 zł/l.

Najtańszy autogaz, z ceną 2,46 zł/l, oferują stacje w województwie lubuskim. Najwięcej za tankowanie benzyny i diesla zapłacimy natomiast na Mazowszu - odpowiednio 6,04 zł/l i 6,17 zł/l, a za LPG w województwie zachodniopomorskim, gdzie jego średnia cena wynosi 2,73 zł/l.

