Prosty trik by oszczędzić 1000 zł na paliwie. Wystarczy aplikacja

Nawet o 40 groszy na litrze wynoszą różnice cen paliw na stacjach w zależności od regionu kraju. Oznacza to, że na jednym tankowaniu 55-litrowego zbiornika paliwa przeciętnego samochodu zaoszczędzić można nawet 22 zł. Jedno tankowanie tygodniowo oznacza to, że miesięcznie w portfelu zostanie nam 88 zł. W skali roku to blisko 1100 zł. Sporo więcej niż średnio kosztuje polisa OC samochodu w Polsce.