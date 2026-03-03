Spis treści: Utrata prawa jazdy poza terenem zabudowanym. Policja nie będzie wyrozumiała Prawo jazdy od 17. roku życia. Jakie warunki? Zmiany dla hulajnóg i ciągników Ile było wypadków przez prędkość w 2025 roku?

Utrata prawa jazdy poza terenem zabudowanym. Policja nie będzie wyrozumiała

Przepisy, które weszły w życie 3 marca, są już drugim dużym pakietem zmian drogowych. Z punktu widzenia większości kierowców największą nowością jest możliwość zatrzymania przez policję prawa jazdy na trzy miesiące za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej poza obszarem zabudowanym.

Policja już zapowiada, że nie będzie wyrozumiała dla kierowców, którzy teraz dopuszczą się tego wykroczenia.

Nie będzie taryfy ulgowej dla osób, które przekroczą dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h poza terenem zabudowanym na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych

Funkcjonariusz zaznaczył, że policja jest przygotowana do zmian w przepisach.

Zwrócił również uwagę, że w 2025 roku policja podjęła blisko 2,5 mln interwencji w związku z przekroczeniem ograniczenia prędkości. Jak dodał, "samych interwencji dotyczących przekroczenia prędkości w obszarze zabudowanym, a więc głównie na terenach miejskich, o więcej niż 50 km/h było 26 473".

Prawo jazdy od 17. roku życia. Jakie warunki?

Nowe przepisy pozwolą również ubiegać się o prawo jazdy kategorii B osobom, które ukończyły 17 lat. Takie rozwiązanie ma zwiększyć mobilność młodych osób, szczególnie poza dużymi miastami. Tacy kierowcy będą musieli stosować się do kilku obostrzeń. Przez co najmniej sześć miesięcy od otrzymania prawa jazdy (lub do uzyskania pełnoletniości) 17-latek będzie mógł prowadzić pojazd, tylko jeśli w aucie znajdować się będzie osoba towarzysząca.

Nadinspektor Opas zaznaczył, że opiekun musi mieć ukończone 25 lat, posiadać prawo jazdy kategorii B co najmniej 5 lat i w tym czasie nie orzeknięto wobec niego zakazu prowadzenia pojazdów. Co więcej opiekun musi być trzeźwy. Funkcjonariusz przypomniał również, że dla 17-latka posiadającego prawo jazdy limit alkoholu we krwi wynosi 0,0 promila.

Zmiany dla hulajnóg i ciągników

Zmian w przepisach jest jednak więcej. Nowelizacja podnosi również minimalny wiek użytkownika hulajnogi elektrycznej do 13 roku życia. Opas zaznaczył, że z przepisów wyłączone są strefy zamieszkania, pod opieką osoby dorosłej. Ważną zmianą dla rolników jest natomiast podniesienie dopuszczalnej prędkości dla ciągników rolniczych z 30 do 40 km/h. Ma to usprawnić ruch na drogach lokalnych.

Ile było wypadków przez prędkość w 2025 roku?

Nadinspektor Opas zwrócił uwagę, że w zeszłym roku w wypadkach, do których doszło przez nadmierną prędkość, policjanci odnotowali 4 278 zdarzeń, czyli o 9 mniej niż w roku 2024. Dodał, że najbardziej zmniejszyła się liczba "najtragiczniejszych w skutkach wypadków". W 2025 roku było 536 ofiar, czyli o 102 mniej niż w 2024 r.

"Halo tu polsat". Nowe przepisy dla kierowców od 3 marca Polsat Promocja