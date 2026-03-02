W skrócie Od 3 marca 2026 roku osoby w wieku 17 lat mogą zdobywać prawo jazdy kategorii B w Polsce.

Obowiązkowy okres próbny dla nowych kierowców rozpocznie się dopiero 3 września 2026 roku.

W okresie przejściowym młodzi kierowcy nie będą objęci obowiązkiem okresu próbnego.

3 marca wchodzi w życie drugi z tegorocznych dużych pakietów zmian w przepisach drogowych. Jedną z największym zmian wynikającą z nowych regulacji będzie możliwość uzyskania prawa jazdy kategorii B przez osoby w wieku 17 lat. To rozwiązanie, które w założeniu ma ułatwić młodym wejście w dorosłość i zwiększyć ich mobilność - zwłaszcza poza dużymi miastami.

17 lat i prawo jazdy. Jakie ograniczenia?

Uzyskanie takich uprawnień będzie wiązało się z dodatkowymi ograniczeniami. Przez pierwsze sześć miesięcy lub do ukończenia 18. roku życia młody kierowca będzie mógł prowadzić pojazd wyłącznie w obecności osoby towarzyszącej, która ma co najmniej 25 lat, posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej pięciu lat, nie jest objęta zakazem prowadzenia pojazdów i nie znajduje się pod wpływem alkoholu ani środków odurzających.

Wprowadzenie tych zasad ma zapewnić, że młodzi kierowcy zdobędą praktyczne doświadczenie, zanim będą mogli samodzielnie poruszać się po drogach. Do momentu ukończenia 18. roku życia osoby te nie będą także mogły wykonywać przewozu osób ani prowadzić transportu rzeczy w celach zarobkowych. Prawo jazdy będzie ważne wyłącznie na terenie Polski.

Okres próbny dla każdego, kto zda prawo jazdy

To jednak nie koniec zmian. Nowe przepisy wprowadzają również tzw. okres próbny - dwuletni dla osób pełnoletnich oraz trzyletni dla 17-latków, jednak nie dłuższy niż do ukończenia 20 lat. W tym czasie obowiązywać będzie między innymi absolutny zakaz prowadzenia pojazdów po alkoholu oraz niższe limity prędkości. Co więcej, jeśli kierowca popełni w okresie próbnym dwa wykroczenia, okres ten zostanie wydłużony o kolejne dwa lata.

To właśnie wspomniany okres próbny wzbudził w ostatnim czasie najwięcej kontrowersji. Chociaż 17-latkowe będą mogli już od marca rozpocząć naukę i zdobywać uprawnienia, obowiązek okresu próbnego dla wszystkich nowych kierowców zacznie obowiązywać dopiero od 3 września 2026 roku. Jakie zatem zasady będą obowiązywać młodych kierowców w tym okresie? Serwis prawodrogowe.pl postanowił wyjaśnić te wątpliwości i zwrócił się do Ministerstwa Infrastruktury o oficjalne stanowisko.

Okres próbny od 3 września br. Co pomiędzy?

Rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury poinformował, że przepisy dotyczące okresu próbnego będą obowiązywać od 3 września 2026 roku, natomiast możliwość zdobycia prawa jazdy od 17 lat zaczyna obowiązywać już od 3 marca. W okresie między tymi datami młodzi kierowcy będą mogli korzystać z prawa jazdy, ale nie będą objęci obowiązkiem okresu próbnego. Zdaniem rzecznika, takie jednoznaczne rozgraniczenie terminów pozwala uniknąć niejasności i daje jasny obraz obowiązujących zasad.

W praktyce oznacza to, że osoby, które zdadzą egzamin w pierwszym półroczu po wejściu w życie nowych regulacji, rozpoczną swoją samodzielną jazdę w ograniczonym zakresie, ucząc się od bardziej doświadczonego kierowcy. Dopiero od września obowiązek okresu próbnego będzie dotyczył wszystkich nowo uprawnionych kierowców, w tym również tych, którzy ukończyli 18 lat.

