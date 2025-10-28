W skrócie Kolejne utrudnienia na Zakopiance wynikają z budowy węzła Myślenice, która potrwa do końca roku.

Prace ograniczają ruch do jednego pasa w każdym kierunku oraz wprowadzają objazdy i zmiany w organizacji ruchu.

Drogowcy planują zakończyć utrudnienia przed weekendem, aby ułatwić wyjazdy na Podhale.

W związku z budową węzła Myślenice sporo się ostatnio dzieje na Zakopiance. Przypomnijmy, że budowa tego węzła rozpoczęła się w 2024 r. i potrwa do końca bieżącego roku. Inwestycję o wartości prawie 56 mln zł realizuje firma Banimex, a dzięki jej realizacji zlikwidowana zostanie sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu Zakopianki i ul. Sobieskiego. W ramach inwestycji powstaną dwa pasy do wjazdu na węzeł oraz DK7, a także rondo.

Szykują się kolejne utrudnienia na Zakopiance. DK7 będzie zwężona do jednego pasa w każdym kierunku

Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformował o utrudnieniach, które rozpoczęły się we wtorek 28 października o 9 rano, a są związane są z pracami wykończeniowymi na kładce dla pieszych. DK7 została zwężona do jednego pasa ruchu w każdym kierunku w okolicach dawnego Cmentarza Żydowskiego.

Dodatkowo drogowcy muszą wyłączyć sygnalizację świetlną na Zakopiance i zamknąć możliwość wjazdu z ul. Sobieskiego na DK7. Co więcej, na odcinku około 150 m ulica ta stała się jednokierunkowa, a przejazd jest możliwy tylko w kierunku centrum. Z kolei wyjazd z Myślenic jest możliwy objazdem przez ul. Słowackiego.

Dobra wiadomość dla kierowców jadących na weekend na Podhale. Do kiedy potrwają utrudnienia na Zakopiance?

W minionym tygodniu na Zakopiance również występowały utrudnienia. Od poniedziałku do czwartku DK7 przed Myślenicami została zawężona do jednego pasa ruchu w każdym kierunku na odcinku około 250 m, co miało związek z koniecznością zdemontowania rusztowania, przygotowania antykorozyjnego wiaduktu oraz przeprowadzenia prac związanych z poszerzeniem jezdni i montażem oświetlenia.

GDDKiA przekazała, że taka organizacja ruchu związana z pracami wykończeniowymi na kładce dla pieszych potrwa do czwartku wieczorem - z wyjątkiem ul. Sobieskiego, gdzie nadal będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy w stronę centrum. To bardzo dobra wiadomość dla kierowców, którzy na weekend wybierają się na Podhale. Drogowcy celowo zakończą prace w czwartek, aby nie ograniczać przepustowości drogi na weekend, gdy odnotowywany jest wzmożony ruch.

Trwa modernizacja Zakopianki. Na zakończenie remontu DK7 czekają rzesze kierowców

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad systematycznie modernizuje Zakopiankę, która szczególnie w okresie wakacyjnym odnotowuje rekordowe natężenie ruchu. Łączy Kraków z Zakopanem, a ze względu na ruch turystyczny często bywa zakorkowana. Umownie rozpoczyna się na rondzie Matecznego w Krakowie, a kończy jako ul. Kasprowicza w stolicy Podhala. Na odcinku 87 km trasa jest dwujezdniowa, natomiast fragment Myślenice - Rabka-Zdrój ma status trasy ekspresowej.

Zadanie budowy węzła Myślenice finansowane jest ze środków budżetowych będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

