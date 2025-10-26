W skrócie Oddano do użytku odcinek drogi ekspresowej S7 Modlin-Czosnów o długości 9,7 km, co przybliża trasę S7 do Warszawy.

Inwestycja znacząco poprawiła przepustowość i bezpieczeństwo, dzięki poszerzeniu drogi i nowym infrastrukturze, w tym mostom, chodnikom i ścieżkom rowerowym.

Prace na pozostałych fragmentach S7 między Płońskiem a Czosnowem są w zaawansowanym stadium, a zakończenie całej trasy planowane jest na 2027 rok.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Nowy odcinek S7 Modlin-Czosnów już otwarty

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że w piątek, 24 października 2025 r., udostępniono kierowcom nowy fragment drogi ekspresowej S7 między Modlinem a Czosnowem. Trasa ma 9,7 km i jest jednym z trzech realizowanych odcinków na odcinku Płońsk-Czosnów.

Po otwarciu tego fragmentu sieć ekspresowej S7 między Gdańskiem a Warszawą liczy już 285 km. Droga w rejonie Modlina została poszerzona do dwóch jezdni po trzy pasy ruchu, co znacząco poprawi przepustowość i bezpieczeństwo. Dostęp do trasy zapewniają dwa węzły Modlin i Nowy Dwór Mazowiecki.

Koszt nowego odcinka S7 Modlin-Czosnów to 600 mln zł

Budowę odcinka Modlin-Czosnów kosztowała niemal 600 mln zł. Cała inwestycja S7 Płońsk-Czosnów obejmuje trzy odcinki o łącznej długości około 35 km i kosztuje nieco ponad 2,8 mld zł.

Na nowym fragmencie powstały drogi serwisowe, wiadukty, systemy odwodnienia oraz urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu. Most na Wiśle w Zakroczymiu rozbudowano o chodnik w kierunku Warszawy i ścieżkę rowerową w stronę Gdańska, co poprawi bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów.

Postęp na pozostałych odcinkach S7 Płońsk-Czosnów

Dwa pozostałe fragmenty między Płońskiem a Czosnowem są na końcowym etapie budowy. Zaawansowanie robót na odcinku Płońsk Południe-Załuski wynosi 82 proc., a na odcinku Załuski-Modlin 93 proc. Prowadzone są prace nawierzchniowe, brukarskie, mostowe i montaż ekranów akustycznych. Odcinek Płońsk Południe-Załuski ma być gotowy w marcu 2026 r., a Załuski-Modlin w drugiej połowie 2025 r. GDDKiA zakłada jednak, że część trasy uda się udostępnić kierowcom jeszcze w tym roku.

Trwa postępowanie w sprawie wydania decyzji ZRID dla 9-kilometrowego odcinka Czosnów-Kiełpin. Budowa ruszy po jej uzyskaniu, a zakończenie prac planowane jest na maj 2027 r. Równocześnie powstaje dokumentacja dla ostatniego fragmentu Kiełpin-Warszawa o długości 12,9 km. Odbiór projektu zaplanowano na II kwartał 2026 r., po czym ma zostać ogłoszony przetarg na roboty budowlane.

DS N4 ze zmienioną nazwą i wyglądem. Napęd, którego jeszcze nie było Maciej Olesiuk INTERIA.PL