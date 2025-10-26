W skrócie Od 1 grudnia w Polsce sieć dróg objętych elektronicznym poborem opłat powiększy się o około 645 km.

Opłaty będą dotyczyć prawie 5,9 tys. km dróg krajowych i obejmą pojazdy powyżej 3,5 tony.

Ministerstwo Finansów wskazuje, że objęte opłatą będą tylko wybrane odcinki, których dokładna lista nie jest jeszcze znana.

O planach rządu dotyczących rozszerzenia sieci płatnych dróg i autostrad w Polsce wiadomo było już od pewnego czasu. Pod koniec ubiegłego roku na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów opublikowano projekt nowego rozporządzenia, który wskazywał, że wkrótce sieć dróg objętych opłatą będzie się powiększać. Jak wówczas informowano - pozwoli to zwiększyć przychody Krajowego Funduszu Drogowego, co z kolei umożliwi finansowanie kolejnych inwestycji drogowych.

Więcej płatnych dróg w Polsce. Przejazdy będą droższe

Dziś wiadomo już, że plany rozszerzenia sieci dróg płatnych zostaną zrealizowane. Jak poinformowała Polska Agencja Prasowa - od 1 grudnia tego roku sieć dróg objętych elektronicznym poborem opłat zostanie powiększona o około 645 km. Tym samym po wprowadzeniu zmian opłata będzie pobierana na łącznej długości blisko 5,9 tys. km dróg krajowych.

Zmieni się również bazowa stawka opłaty elektronicznej, która w latach 2011-2021 nie była aktualizowana, a jedynie corocznie waloryzowana o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Przewiduje się, że w grudniu 2025 r. nastąpi rozszerzenie sieci dróg krajowych objętych elektronicznym systemem poboru opłat funkcjonującym na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. W Polsce docelowo wszystkie odcinki dróg klasy A i S, zarządzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, są przeznaczone do objęcia opłatą elektroniczną

KAS zakończył proces typowania dróg objętych opłatą

Ministerstwo Finansów podkreśla, że w ramach najbliższego rozszerzenia sieci dróg płatnych odpłatnością objęte zostaną jedynie wytypowane odcinki dróg. Proces typowania został przeprowadzony po wykonaniu prac geodezyjnych przez Krajową Administrację Skarbową, mających na celu optymalizację lokalizacji wirtualnych bramownic systemu poboru opłat działającego w technologii GNSS. Niestety na ten moment nie są jeszcze znane dokładne odcinki ani numery dróg objętych opłatą.

