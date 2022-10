Oczy świata są dziś zwrócone na wodór. To nie tylko "benzyna przyszłości"

Magazynowanie, a nie produkcja energii, to największe wyzwanie na najbliższe lata w dziedzinie energetyki. Jeśli chcemy przejść w pełni na źródła odnawialne, musimy mieć też zaplecze w postaci magazynów energii wyprodukowanej siłami natury (słońce, wiatr), by móc z niej korzystać wtedy, kiedy produkcja ta jest niemożliwa. Jest to pole, na którym można wykorzystać wodór, nie tylko jako paliwo, ale i jako sposób przechowywania energii.

Zdjęcie Wodór to nie tylko paliwo z dużym potencjałem. To też nadzieja dla branży energetycznej. / 123RF/PICSEL