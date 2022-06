NesoBus, polski autobus wodorowy, testowany na ulicach Gdyni

Spis treści: 01 NesoBus na ulicach Gdyni

02 NesoBus - para wodna zamiast spalin

03 NesoBus - bezprzewodowe stacje ładowania i internet 5G

NesoBus na ulicach Gdyni

NesoBus, polski autobus wodorowy rozpoczął jazdy testowe na ulicach jednego Gdyni. Obecnie kursuje na jednej z najdłuższych tras w mieście - linii 141. Wzbudziło to zainteresowanie mieszkańców miasta. Jeden z nich, w rozmowie z Polsat News, stwierdził, że czekał na taki autobus, który nie będzie wytwarzał spalin. Rzeczywiście, spalin wydobywających się z tego autobusu trudno się doszukiwać. Jedyne co wydostaje się z rury wydechowej to destylowana para wodna. Nowy pojazd zachwala również kierowca PKM Gdynia Ireneusz Masterny. Zwraca uwagę na komfort jazdy, jaki można uświadczyć w autobusie. Pozytywne reakcje przedstawiają nie tylko mieszkańcy, ale również włodarze Gdyni.

Ładuje się w 15 minut i na jednym ładowaniu jest w stanie przejechać 450 km. - Od wielu miesięcy pracujemy z Grupą Polsat nad stworzeniem stacji tankowania powiedziała Polsat News wiceprezydent Gdyni Katarzyna Gruszecka-Spychała

Władze miasta zapewniają też, że czekają na możliwość zakupu takiego pojazdu. Perspektywa produkcji seryjnej staje się coraz bardziej realna. Jak informuje Maciej Stec, wiceprezes zarządu, Grupa Polsat Plus, w ubiegłym roku została podpisana umowa z Motostalem Puławy na budowę fabryki w Świdniku. W ciągu roku ma w niej powstawać 100 autobusów.

NesoBus - para wodna zamiast spalin

NesoBus posiada silnik elektryczny, który przy użyciu ogniwa paliwowego, wytwarza prąd z zatankowanego wodoru. Wodór ze zbiornika łączy się z zaczerpniętym z powietrza tlenem (specjalne filtry oczyszczają powietrze, żeby do ogniwa dostał się tylko tlen). W ten sposób powstaje energia elektryczna, która napędza autobus. Nie zachodzi żaden proces spalania, a to oznacza, że pojazd nie emituje zanieczyszczeń do atmosfery. W wyniku reakcji połączenia wodoru z tlenem w ogniwie paliwowym, autobus emituje wyłącznie parę wodną. W pełni destylowaną. NesoBus jest więc ekologiczny co najmniej z dwóch powodów - nie emituje spalin i oczyszcza powietrze.

NesoBus - bezprzewodowe stacje ładowania i internet 5G

NesoBus jest w stanie pomieścić niemal 90 osób. Dostosowany został do wymagań osób starszych, niepełnosprawnych. Posiada także miejsca dla wózków. Oprócz tego posiada kilka stacji ładowania telefonu, także bezprzewodowych. Można także korzystać w nim z internetu 5G. O design pojazdu zadbali włoscy projektanci.