Nowy zakaz w krajach bałtyckich. Takie auta nie przekroczą już granicy

Od 18 lipca 2024 samochody z białoruskimi tablicami rejestracyjnymi nie mogą wjeżdżać do Litwy i Estonii. Od 16 lipca podobny zakaz funkcjonuje także na terenie Łotwy. Oznacza to, że prawie wszystkie pojazdy zarejestrowane na terenie Białorusi są zawracane spod granicy wspomnianych krajów - niezależnie od narodowości ich właściciela lub kierowcy. Wprowadzenie zakazu jest wynikiem nowego rozporządzenia Unii Europejskiej oraz idącego z nim pakietu sankcji wobec Białorusi.

Zakaz wjazdu na teren krajów bałtyckich. Prawo przewiduje wyjątki

Wyjątek wjazdu dotyczy samochodów z tablicami rejestracyjnymi dyplomatycznymi, jeżeli są one niezbędne do funkcjonowania misji dyplomatycznych i konsularnych lub organizacji międzynarodowych korzystających z immunitetu na mocy prawa międzynarodowego. Na teren krajów bałtyckich mogą także wjechać pojazdy przeznaczone do osobistego użytku personelu dyplomatycznego i najbliższych członków rodziny. Litwa oraz Łotwa przewidują także miesięczne wykluczenie z przepisów dla osób posiadających wizę lub ważne zezwolenie na pobyt.

Reklama

Zdjęcie Zakaz wjazdu na teren krajów bałtyckich. Prawo przewiduje wyjątki / Getty Images

Kierowcy muszą przerejestrować pojazdy. Grozi im konfiskata

To jednak nie wszystko. Zgodnie z nowymi przepisami, kierowcy pojazdów z rejestracją białoruską, przebywający na terytorium krajów bałtyckich, muszą opuścić kraje do stycznia przyszłego roku, bądź zarejestrować samochody w którymś z państw członkowskich UE. W przypadku niewykonania tej czynności kierowcom grozi grzywna, a w skrajnych przypadkach nawet konfiskata samochodu.

Minister spraw zagranicznych Estonii - Margus Tsahkna - poparł wprowadzenie zakazu, twierdząc, że jest to słuszne posunięcie, ponieważ białoruski reżim bezpośrednio przyczynia się do agresji Rosji na Ukrainie i ją wspiera.

Pomimo zakazu Estonia będzie nadal wspierać obywateli Białorusi, którzy zmuszeni zostali do opuszczenia kraju w wyniku represji reżimu Łukaszenki. dodał Tsahkna.

Podobny zakaz dotyczy aut rejestrowanych w Rosji

Od września 2023 roku podobny zakaz dotyczy także samochodów zarejestrowanych na terenie Rosji. Pojazdy takie nie mogą wjeżdżać do Unii Europejskiej przez granicę Litwy, Łotwy i Estonii z Rosją i Białorusią. Dozwolony jest powrót do Rosji pojazdami na rosyjskich tablicach, pod warunkiem że samochody są wykorzystywane jedynie jako środek transportu, a nie są zadeklarowane jako towar. Takie same ograniczenia wprowadziła też Finlandia oraz Polska.