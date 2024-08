Spis treści: 01 Nowy MG HS już w Polsce. Co się zmieniło?

MG HS to model, który mocno wstrząsnął polskim rynkiem. Chociaż zamówienia na ten pojazd ruszyły z końcem grudnia 2023 roku, do dziś w Polsce zarejestrowano blisko 2050 egzemplarzy. Już w czerwcu, w statystykach sprzedaży dotyczących klientów indywidualnych, MG wyprzedziło na polskim rynku tak zasłużone marki, jak np. Opel, Nissan czy Peugeot.

Nowy MG HS już w Polsce. Co się zmieniło?

W sierpniu, na słynnym Festiwalu Prędkości w Goodwood, MG zaprezentowało kolejną generację modelu HS. Chociaż platforma pojazdu pozostała bez większych zmian, od nowa zaprojektowano całą karoserię i wnętrze. Dzięki temu auto zyskało nową tożsamość stylistyczną i nie przypomina już nieślubnego dziecka Mercedesa i Mazdy.

Nowy HS całkowicie odcina się od obłych kształtów poprzednika. Nadwozie ma teraz ostro zaznaczone przetłoczenia, smukłe reflektory i dużą osłonę chłodnicy z chromowanymi elementami. Zupełnie nowy jest też projekt tyłu pojazdu, gdzie znajdziemy np. połączone pasem świetlnym światła o geometrycznych kształtach oraz dwie - osadzone w narożnikach zderzaka - końcówki wydechu.

Nowe MG HS już do kupienia w Polsce. Wymiary, wnętrze i bagażnik

Z technicznego punktu widzenia zmienił się m.in. rozstaw osi (+14 mm - do 2765 mm). Sam MG HS mierzy teraz 4655 mm długości (+46 mm) i może się pochwalić zdecydowanie większym bagażnikiem, który w nowej generacji ma pojemność aż 507 l (+44 l). Samo nadwozie jest też o 14 mm szersze i aż o 30 mm niższe niż w poprzedniku. Klienci mogą wybierać między sześcioma kolorami:

Arctic Blue (akryl),

White Pearl (akryl),

Pebble Black (metalik),

Diamond Red (metalik),

Sterling Silver (metalik),

Hampstead Grey (metalik).

Zdjęcie Nowe MG HS. Pierwsze auta dotrą do polskich klientów we wrześniu / Informacja prasowa

Do wyboru jest też kolorystyka wnętrze (jasny brąz lub czarny). W całkiem nowym wnętrzu znajdziemy m.in. nowoczesny "szklany" kokpit z podwójnym 12,3-calowym ekranem i aż 24 schowki.



Nowy MG HS z polskimi cenami. Jakie wyposażenie?

Chociaż pierwsze auta dotrą do polskich nabywców we wrześniu, dealerzy MG już zbierają zamówienia na nowy model. HS oferowany jest w dwóch wersjach: Excite i Exclusive.

Obie napędzane są benzynowym silnikiem 1.5T o mocy 170 KM. Jednostka osiąga maksymalny moment obrotowy 275 Nm, co pozwala przyspieszać do 100 km/h w 9,4 s. W kolejnych miesiącach pojawić ma się również wersja hybrydowa plug in.

Już w standardowym wyposażeniu - Excite - znajdziemy m.in.:



reflektory LED,

tylne czujniki i kamerę cofania,

elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne,

regulowany elektrycznie fotel kierowcy,

klimatyzację,

dostęp bezkluczykowy,

wycieraczki z czujnikiem deszczu,

tempomat,

elektryczny hamulec postojowy z funkcją automatycznego zatrzymania,

dwa 12,3-calowe wyświetlacze z nawigacją i funkcją dublowania smartfona,

6 głośników i łączność z Android Auto oraz Apple CarPlay.



Zdjęcie Nowe MG HS dostało "szklany kokpit" - to dwa duże ekrany o przekątnej 12,3 cala każdy / Informacja prasowa

W droższej odmianie otrzymujemy ponadto: kamery parkowania (widok360 stopni), elektrycznie sterowaną tylną klapę, automatyczną dwustrefową klimatyzację, indukcyjną ładowarkę do telefonu, elektrycznie sterowany fotel pasażera czy podgrzewane siedzenia z przodu. Niestety z cennika nowego modelu zniknęło panoramiczne okno dachowe.



Nowy MG HS już do kupienia w Polsce. Ceny

Tak skonfigurowane auto w bazowej wersji Excite to wydatek od 117 900 zł (126 900 dla odmiany z automatyczną skrzynią biegów). Dealerzy MG oferują jednak promocję, w ramach której samochody kosztują odpowiednio:

109 900 zł za MG HS Exite z ręczną sześciostopniową skrzynią biegów,

118 900 za MG HS Exite z dwusprzęgłową skrzynią automatyczną.

Topowa odmiana - MG HS Excliusive to wydatek od 128 900 zł za wersję ze skrzynią ręczną lub 137 900 za odmianę z automatem. W obu przypadkach obowiązują jednak cenniki promocyjne:

120 900 zł za odmianę ze skrzynią ręczną,

129 900 zł za automat.

Zdjęcie W kabinie nowego MG HS znajdziemy aż 24 schowki / Informacja prasowa

Warto pochylić się dłużej nad samą automatyczną przekładnią, bo wersje ze skrzynią DCT wyposażone są w adaptacyjny tempomat, asystenta jazdy w korkach oraz systemy wspomagające bezpieczeństwo, takie jak MG Pilot z aktywnym hamowaniem awaryjnym, asystentem utrzymania pasa ruchu oraz monitorowaniem martwego pola. Klientów ucieszy zapewne fakt, że sama siedmiostopniowa skrzynia korzysta z mokrych sprzęgieł, co w praktyce zapewniać powinno nie tylko płynność działania, ale i - przynajmniej w teorii - wysoką trwałość.

Jaka gwarancja na nowe MG HS? 7 lat i darmowe przeglądy

Podobnie jak inne modele MG, nowy HS, jest objęty pakietem gwarancyjnym 3x7. Oznacza to:

7-letnią standardową gwarancją producenta (lub do 150 000 kilometrów),

7-letni program Assistance,

7 lat bezpłatnych przeglądów (tzn. coroczna bezpłatna kontrola 7 głównych układów pojazdu).