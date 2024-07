Premiera MG HS drugiej generacji

MG HS to kompaktowy SUV, który debiutował w 2018 roku, ale w Polsce nadal ma status nowości, ponieważ marka pojawiła się na naszym rynku dopiero w listopadzie 2023 roku. Mimo to jak podają jej przedstawiciele, HS już teraz cieszy się sporym zainteresowaniem wśród polskich kierowców. W czerwcu znalazł się on na 12. miejscu wśród najczęściej kupowanych modeli z liczbą 824 zarejestrowanych sztuk, co robi spore wrażenie, jak na samochód nieznanej dotąd u nas marki.

Nowa generacja MG HS urosła jedynie symbolicznie na długość i szerokość (+26 mm i +14 mm), więc nieznacznie tylko przekracza 4,6 m długości. Całkowicie zmieniła się natomiast stylistyka, która nawiązuje do innych modeli marki. Uwagę zwracają więc ostro zarysowane, smukłe reflektory czy duża osłona chłodnicy z chromowanymi elementami. Wyrazisty jest także projekt tyłu pojazdu, za sprawą świateł z geometrycznymi kształtami, połączonych świetlnym pasem, czy też zderzaka z dwoma dużymi końcówkami wydechu oraz imitacją dyfuzora.

Reklama

Zdjęcie MG HS / materiały prasowe

Wnętrze z kolei to nowy dla MG projekt, którego nie znajdziemy w innych modelach marki. Nowy HS otrzymał szeroki panel z dwoma ekranami o przekątnej 12,3 cala każdy, odpowiadającymi za wyświetlanie wskaźników przed kierowcą oraz za obsługę wszystkich funkcji samochodu.

Nie wiemy jeszcze na ile poprawiła się przestronność we wnętrzu (biorąc pod uwagę niemal niezmienione rozmiary nadwozia, raczej symbolicznie), ale bagażnik został powiększony o 44 l i ma teraz 507 l pojemności.

Zdjęcie MG HS / materiały prasowe

MG HS ma nowe wersje silnikowe

Obecnie oferowana generacja MG HS jest dostępna na polskim rynku tylko z jednym silnikiem - benzynowym 1.5 T-GDi o mocy 162 KM, łączonym ze skrzynią manualną lub dwusprzęgłową. Nowa odsłona modelu HS korzysta z tej samej jednostki, ale poddanej kilku modyfikacjom i generującej teraz 170 KM.

Na wybranych rynkach europejskich dostępna była także hybryda plug-in o mocy 258 KM. Teraz MG HS PHEV ma ponad 300 KM (nie znamy jeszcze dokładnych danych technicznych) i tym razem ta odmiana również pojawi się na polskim rynku. Poza zwiększeniem mocy, producent zmienił także baterię, która ma teraz pojemność 24,7 kWh i ma pozwalać na przejechanie nawet 120 km na jednym ładowaniu.

Zdjęcie MG HS / materiały prasowe

MG HS premiera w Polsce i ceny

Premiera drugiej generacji MG HS w Polsce została zaplanowana na trzeci kwartał 2024 roku. Wtedy też pojawi się możliwość zamawiania modelu i wtedy poznamy jego ceny.

Obecna generacja MG HS dostępna jest w trzech wersjach wyposażenia, a jej ceny wahają się od 103,8 tys. zł do 123,5 tys. zł. Możemy spodziewać się, że nowa odsłona w odmianie benzynowej będzie podobnie korzystnie wyceniona.

Zdjęcie MG HS / materiały prasowe