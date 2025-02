Wciąż nie wiadomo na pewno, co stanie się z marką Izera i ogólnie - fabryką samochodów elektrycznych, która miała powstać w Jaworznie. Nikt nigdy oficjalnie nie ogłosił, że samochodów marki Izera nie będzie, ale sygnały płynące od rządu nie dają raczej podstaw, by wierzyć, w sukces całego, ciągnącego się długie lata i nie dającego żadnych efektów, przedsięwzięcia. Ostatnie doniesienia mówią, że w Jaworznie powstanie "klaster elektromobilności", a nie fabryka samochodów elektrycznych.

Co prawda trudno sobie wyobrazić, by Chińczykom udało się skorzystać z logotypu Fiata, ale z pewnością mogliby spróbować zbudować projekt inspirowany legendarnym Maluchem, który przez lata opuszczał bramy polskich zakładów FSM. Okazja ku temu jest tym lepsza, że już w 2020 r. projektanci włoskiego studia MA-DE przygotowali taki model. Nie chodziło o skopiowanie pomysłu włoskiego producenta.

Modelowanie samochodu w sposób parametryczny (w programie SolidWorks - przyp. red.) zajęło nam ponad miesiąc. To nie było ćwiczenie z Photoshopa, ale prawdziwy proces projektowania, składający się z recenzji, analiz, zmian i poprawek, by osiągnąć efekt, na jakim nam zależało.

W 2020 r. przedstawiciele studia skontaktowali się z Fiatem i podzielili swoim projektem, ale nie uzyskali od Włochów żadnej odpowiedzi. Od tamtej pory wiele się zmieniło – Fiat stał się częścią koncernu Stellantis, który ma ambicje do pięcia się w rankingu największych producentów samochodów na świecie. Jednak ostatnie wydarzenia związane z odejściem prezesa Tavaresa i konieczność stworzenia nowego planu odbudowy potęgi koncernu Stellantis raczej nie tworzą przyjaznego środowiska do powrotu do tego tematu.

Być może jest to więc szansa dla nowego gracza – chociażby chińskiego partnera, który przy współpracy z podmiotami zaangażowanymi w tworzenie plastra elektromobilności, zdecyduje się na wzbudzenie zaufania Polaków przez prezentację kolejnego wcielenia modelu 126p. A jeśli nie mogliby go nazwać Fiatem ani nawet 126p, być może mógłby wrócić na rynek jako „Maluch”.

Do salonów Renault we Francji przychodzą klienci twierdzący, że chcą kupić nowe Renault 5 „pomimo tego, że jest elektryczne”. Po prostu bardzo im się podoba. Być może nowy Maluch sprawiłby, że podobnie na elektromobilność spojrzeliby Polacy. Izerze jak dotąd się to nie udało – i to mimo wpompowania w ten projekt setek milionów złotych.