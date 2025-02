Fiat Grande Panda otrzyma napęd 4x4? Nie wierzcie w to, co piszą w internecie

Tak się jednak składa, że kilka dni temu byłem we Włoszech na pierwszych jazdach Fiatem Grande Pandą. Poprzedzone były one konferencją z najważniejszymi osobami odpowiedzialnymi za powstanie tego modelu, a wśród nich był także Olivier François. Podczas rozmów z nim padło między innymi pytanie właśnie o wersję z napędem na wszystkie koła, a jego odpowiedź była niezbyt entuzjastyczna.

Dyrektor generalny Fiata wyraźnie się zmieszał, jakby nie do końca zadowolony z tego jak bardzo media podchwyciły jego słowa i dopowiedziały sobie resztę. Zaczął wyjaśniać, że co prawda się z nich nie wycofuje, ale jednocześnie starał się ostudzić emocje.

Producent faktycznie rozważa, czy i w jaki ewentualnie sposób dodać napęd na wszystkie koła do Grande Pandy, ponieważ jest w pełni świadom legendy jaką obrosła pierwsza Panda 4x4. Z punktu widzenia dziedzictwa marki takie auto jak najbardziej powinno trafić do oferty.

François zaczął jednak sprowadzać nas na ziemię, podając nieubłagane fakty. Przede wszystkim rynek nie jest zainteresowany takim samochodem. Klienci bardzo chętnie kupują obecną Pandę z pakietem stylistycznym upodabniającym ją do terenówki, ale odmiana 4x4 odpowiadała za 3-4 proc. sprzedaży. Czasy najwyraźniej się zmieniły i choć na włoskich drogach wciąż nie brakuje starych Pand, to zapotrzebowanie na nowe z napędem na wszystkie koła jest marginalne.

Mimo wszystko taki samochód można byłoby stworzyć ze względów właśnie wizerunkowych. Fiat mocno stawia na klimaty retro i odwoływanie się do swoich kultowych modeli. Wokół Grande Pandy 4x4 można by stworzyć dużą kampanię wizerunkową, a klientom oczarowanym wizją wszędobylskiego, kanciastego mieszczucha, sprzedawać głównie auta z napędem na przód i odpowiednim pakietem stylistycznym.

Oczywistym wyborem jest zatem dołożenie silnika elektrycznego do tylnej osi, tak jak to ma miejsce w Jeepie Avengerze 4xe. Grande Panda korzysta wszak z tego samego napędu hybrydowego z silnikiem 1.2 Turbo i elektrycznym motorem generującym 28,5 KM oraz 88 Nm. Napęd 4x4 jest w Jeepie realizowany poprzez umieszczenie drugiego takiego samego silnika przy tylnej osi. Moc jest niewielka, podobnie jak bateria (0,89 kWh), a system pracuje pod napięciem 48 V jak w miękkich hybrydach, ale auto potrafi poruszać się tylko na prądzie niczym hybryda klasyczna - również w trybie 4x4.

Rzecz jednak w tym, że Jeep Avenger (podobnie jak Fiat 600 i Alfa Romeo Junior), choć jak Grande Panda należą do segmentu B, zbudowano na zupełnie innej platformie. Bazują one na płycie CMP, natomiast Grande Panda zbudowana jest na platformie Smart Car (którą dzieli z Citroenem C3 oraz Oplem Fronterą). Auta na niej powstałe ma wyróżniać prostota i niskie koszty produkcji, dlatego też choć zastosowano w nich znany z innych modeli napęd hybrydowy, to na przykład wersja elektryczna jest już zupełnie inna.

Nie można więc po prostu wziąć tylną oś z Jeepa Avengera 4xe i przełożyć ją do Grande Pandy. A czy da się ją dostosować do auta opartego na innej platformie? Może prościej będzie dostosować obecne podzespoły do napędu tylnych kół, ale czy jest na to dostatecznie dużo miejsca?