Na polskich drogach pojawić się mają nowe znaki

Chodzi m.in. aktualizację tablic z limitami prędkości

Największa ze zmian dotyczy ułatwień dla turystów

Przepisy zawarte w projekcie rozszerzają zakres informacji przekazywanych użytkownikom dróg za pomocą znaków drogowych pionowych.



"Wprowadzenie przedmiotowych rozwiązań prawnych będzie miało bezpośredni wpływ na uczestników ruchu poprzez zapewnienie szerszego zakresu przekazywanych informacji, co w rezultacie będzie w korzystny sposób przekładać się zarówno na kwestię bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak i komfortu podróżowania" - czytamy w uzasadnieniu.

Nowe tablice z limitami prędkości

Zdjęcie Rozporządzenie zmienia m.in wzór tablicy D-39 z limitami prędkości /

W planowanym rozporządzeniu zmieniono m.in. definicję znaków D-19 "postój taksówek" oraz D-20 "koniec postoju taksówek".

Ministrowie planują też zmianę wartości prędkości umieszczonych dotychczas na znaku D-39 "dopuszczalne prędkości", określającym prędkość na obszarze zabudowanym, drodze ekspresowej oraz autostradzie. Uspokajamy - nie chodzi o żadne nowe limity. Projektowana zmiana jest konsekwencją zmiany prędkości dopuszczalnej obowiązującej na drogach, a określonej w przepisach art. 20 ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Przypominamy, że wraz z jego nowelizacją , która obowiązuje od 1 czerwca 2021 roku, maksymalna prędkość w obszarze zabudowanym wynosi 50 km/h, a nie - jak było to do tej pory 50 km/h w godzinach od 5:00 do 23:00 i 60 km/h od 23:00 do 5:00.



Reklama

Ułatwienia dla turystów

Patrząc przez pryzmat zbliżających się wakacji najważniejsze zmiany dotyczą jednak znaków:

E-9 "drogowskaz do muzeum",



E-10 "drogowskaz do zabytku jako dobra kultury",



E-11 "drogowskaz do zabytku przyrody",



E-22b "obiekt na samochodowym szlaku turystycznym",



E-22c "informacja o obiektach turystycznych".



Dzięki nowemu rozporządzeniu na każdym z nich będzie teraz mógł być umieszczony symbol Światowego Dziedzictwa UNESCO.



"Umieszczony na wyżej wymienionych znakach symbol Światowego Dziedzictwa podniesienie świadomość turystyczną w zakresie występowania na terenie Polski unikatowych w skali świata obiektów występujących na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO" - czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Za sprawą nowych znaków zmotoryzowani turyści będą mogli łatwiej trafić do polskich obiektów wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, co nie tylko poprawi komfort podróżowania, ale może też w istotny sposób przyczynić się do rozwoju turystyki w danym regionie.

Zabytki UNESCO w Polsce

Przypominamy, że obecnie Na terenie Polski obecnie znajduje się 17 obiektów wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Są to:

Stare Miasto w Krakowie,

Królewskie Kopalnie Soli w Wieliczce i Bochni,

Auschwitz-Birkenau. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940-1945),

Białowieski Park Narodowy (wspólny wpis z Białorusią),

Stare Miasto w Warszawie,

Stare Miasto w Zamościu,

Średniowieczny zespół miejski Torunia, Zamek w Malborku,

Manierystyczny zespół architektoniczno-krajobrazowy oraz park pielgrzymkowy w Kalwarii Zebrzydowskiej,

Kościół Pokoju w Jaworze i Świdnicy,

Drewniane kościoły południowej Małopolski w Binarowej, Bliznem, Dębnie, Haszczowie, Lipnicy Murowanej i Sękowej,

Park Mużakowski (wspólny wpis z Niemcami),

Hala Stulecia we Wrocławiu,

Drewniane cerkwie regionu karpackiego (wspólny wpis z Ukrainą) w Brunarach, Chotyńcu, Kwiatoniu, Owczarach, Powroźniku, Radrużu, Smolniku, Turzańsku,

Kopalnia rud ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach,

Krzemionkowski region prehistorycznego górnictwa krzemienia pasiastego,

Pradawne i pierwotne lasy bukowe Karpat i innych regionów Europy (wpis transgraniczny położony na terenie Albanii, Austrii, Belgii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Francji, Hiszpanii, Macedonii Północnej, Niemiec, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Ukrainy i Włoch)

Pomagajmy Ukrainie - ty też możesz pomóc

***