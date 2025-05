To podejście przypomina to, co zrobił Fiat z nową 500 - model ten również przeszedł na prąd, ale Włosi nie porzucili spalinowej wersji całkowicie. Podobieństwo nie jest przypadkowe - choć Fiat oficjalnie nie współpracuje z twórcami Yugo, wielu komentatorów dostrzega możliwość przyszłego partnerstwa. Platforma Fiata 500e mogłaby być dobrą bazą do zbudowania taniego Yugo z napędem elektrycznym i - potencjalnie - spalinowym.