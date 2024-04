Nowe samochody dla policji. Kosztowały miliony, a wyprodukowano je w Polsce

MAN TGE jako auto dla oddziału prewencji

Biuro Logistyki w Komendzie Głównej Policji realizuje program w ramach którego w latach 2022-2024 służbową flotę zasilą 133 furgony wypadowe MAN TGE, czyli samochody produkowane w polskim zakładzie Volkswegna. Jak poinformowano, w marcu tego roku do poszczególnych jednostek policji trafiło łącznie 31 sztuk. Kontrakt opiewa na 15 099 480 zł. Auta sukcesywnie zastępują furgony, które do tej pory użytkowane były przez oddziały prewencji. Funkcjonariusze będą używać ich do patrolowania ulic, a także zabezpieczania imprez masowych czy zgromadzeń publicznych.

Furgony wypadowe zostały zbudowane na bazie dostawczaka MAN TGE. Samochody wyposażone są w dwulitrowe silniki wysokoprężne o mocy 177 KM. Oznakowane auta wyróżniają się m.in. sprzętem łączności radiowej, sygnalizacją uprzywilejowania w technologii LED czy okratowaniem okien. W autach zmieści się policjantów ze sprzętem PZ (kaski/hełmy, zestawy przeciwuderzeniowe/kamizelki kuloodporne, pałki szturmowe, tarcze ochronne).

Zdjęcie Furgony wypadowe zbudowane zostały na bazie dostawczaka MAN TGE. Auta wyposażone zostały w dwulitrowy silnik o mocy 177 KM. / Policja

To jednak nie wszystko, jeśli chodzi o modernizację policyjnej floty. W marcu tego roku do poszczególnych jednostek dostarczono również 42 z 76 zaplanowanych egzemplarzy furgonów typu mała więźniarka. W tym przypadku wartość umowy opiewa na 32 364 365,16 zł. Policja zapowiada, że dostawy kolejnych 34 sztuk zaplanowane są na drugi kwartał tego roku.

Zdjęcie Więźniarki zbudowane zostały na bazie Volkswagena Craftera. / Policja

Zbudowane na również produkowanym w Polsce Volkswagenie Crafterze (bliźniaku MAN-a TGE) małe więźniarki przeznaczone są dla służby konwojowej i zastąpią samochody używane do tej pory. Nieoznakowane auta, podobnie jak w powyższym przypadku, wyposażone są w dwulitrowe silniki Diesla o mocy 177 KM. Auta przeznaczone są do przewozu siedmiu osób. Wnętrze zostało podzielone na trzy przedziały:

pierwszy przeznaczony jest dla konwojenta i kierującego pojazdem,

w drugim przewożeni będą konwojenci, izolatka przeznaczona jest do przewozu jednej osoby zatrzymanej,

trzeci wyposażony jest w specjalnie oddzielone pomieszczenie służące do przewozu dwóch osób zatrzymanych.

Zdjęcie Na wyposażeniu policjanci znajdą m.in. kamerę cofania. / Policja

Na wyposażeniu funkcjonariusze znajdą m.in. sprzęt łączności radiowej, sygnalizację uprzywilejowania, dodatkowy system wentylacji i klimatyzacji, a także kamerę cofania.