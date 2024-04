Audi przefrunęło mu przez posesję. Wszystko nagrała kamera

Brak doświadczenia i skłonność do ryzykownego zachowania to wciąż jedne najczęstszych cech towarzyszących młodym kierowcom. Niestety w parze z nimi nierzadko idzie mylne przekonanie o swoich umiejętnościach, a tym samym jazda ze zbyt dużą szybkością. To właśnie niedostosowanie prędkości do panujących warunków było przyczyną groźnie wyglądającej kolizji w miejscowości Dębowiec.

Zdjęcie Audi dosłownie przefrunęło przez posesję. Za kierownicą 19-latek /zdj. ilustracyjne / Stanislaw Bielski/REPORTER / East News