Strefy ograniczonego ruchu to obszary, w których obowiązują specjalne zasady poruszania się pojazdów mechanicznych. Najczęściej znajdują się w historycznych centrach miast, gdzie władze lokalne chcą ograniczyć ruch samochodowy, chronić zabytkową architekturę i poprawić jakość powietrza. ZTL spotkamy praktycznie w każdym większym włoskim mieście - od Rzymu i Florencji, przez Bolonię i Mediolan, aż po mniejsze miejscowości turystyczne.

Jak rozpoznać wjazd do strefy ZTL?

Wszystkie wjazdy do stref ograniczonego ruchu są oznaczone charakterystycznymi znakami drogowymi. Podstawowy znak to biała tabliczka z naniesionym na nią znakiem zakazu ruchu i napisem "Zona Traffico Limitato". Poniżej często znajdują się dodatkowe informacje określające godziny obowiązywania ograniczeń oraz możliwe wyjątki.

Na wjazdach do tych obszarów instalowane są kamery, które automatycznie odczytują numery rejestracyjne wszystkich przejeżdżających pojazdów. System następnie weryfikuje w bazie danych, czy dany pojazd ma uprawnienia do poruszania się po strefie.

Jeśli auto nie figuruje w systemie jako uprawnione, właściciel pojazdu automatycznie otrzymuje mandat. Co ważne, każdy przejazd przez strefę jest liczony osobno - jeśli turysta kilkakrotnie wjedzie i wyjedzie z ZTL podczas jednego dnia, może otrzymać kilka oddzielnych mandatów.

Uprawnienia do poruszania się po strefach ograniczonego ruchu mają przede wszystkim mieszkańcy danego obszaru oraz właściciele firm działających w strefie. Turyści mogą uzyskać tymczasowe pozwolenie w kilku sytuacjach.

Najczęściej dotyczy to gości hotelowych, którzy nocują w obiektach znajdujących się w strefie ZTL. Hotel może wystąpić o czasowe pozwolenie na przyjazd i odjazd klienta, ale trzeba o tym pamiętać już podczas rezerwacji. Niektóre miasta wydają również pozwolenia dla osób niepełnosprawnych po okazaniu odpowiednich dokumentów.

Jaki mandat za wjazd do strefy ZTL?

Kary za nieuprawniony wjazd do strefy ZTL są dotkliwe. Podstawowy mandat wynosi około 87 euro, ale po doliczeniu kosztów administracyjnych i opłat pocztowych łączna kwota często przekracza 100 euro. To oznacza, że polscy turyści muszą liczyć się z karą na poziomie około 400-450 złotych.

Najlepszą strategią jest całkowite unikanie wjazdu do stref ograniczonego ruchu, jeśli nie mamy pewności co do naszych uprawnień. Planując zwiedzanie włoskich miast, warto zostawić samochód na parkingu poza centrum i korzystać z komunikacji publicznej lub poruszać się pieszo.