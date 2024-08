Z początkiem roku w systemie automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym CANARD pracowało 583 stacjonarnych urządzeń rejestrujących. Specjalnie nie używamy słowa "fotoradarów", bo wśród nich znajdziemy też systemy Red Light monitorujące przejazd na czerwonym świetle czy urządzenia do odcinkowych pomiarów prędkości.

Nowe odcinkowe pomiary w prędkości w Polsce. 16 lokalizacji od początku roku

Z danych GITD jasno wynika, że to właśnie nowe odcinkowe pomiary prędkości - których liczba rośnie w Polsce w szybkim tempie - sprawiają najwięcej problemów niezdyscyplinowanym kierującym. To efekt uruchamiania kolejnych z 37 zakupionych przez GITD urządzeń, które wzmocniły system CANARD w ramach zakończonego już planu modernizacji. Urządzenia trafiły na drogi jeszcze przed końcem roku, ale nie wszystkie przełączono w tryb rejestracji. Obecnie jeszcze około 20 gotowych do kontrolowania kierowców systemów odcinkowego pomiaru prędkości czeka na dopięcie wszystkich formalności związanych z przyłączami energetycznymi. Same urządzenia są jednak gotowe do pracy, więc liczba aktywnych odcinkowych pomiarów prędkości w Polsce zmienia się niemal codziennie.



Tylko w sierpniu bieżącego roku GITD poinformowało o uruchomieniu sześciu takich odcinków:

na drodze S8 (obwodnica Wyszkowa) w woj. mazowieckim (długość odcinka pomiarowego 6,8 km, dozwolona prędkość 120 km/h)

na drodze DW403 Bierzów - Przylesie w woj. dolnośląskim (długość odcinka pomiarowego ponad 2,6 km, dozwolona prędkość 90 km/h)

na drodze na S11 Dąbrowa - Swadzim w woj. wielkopolskim (długość odcinka pomiarowego ponad 2,3 km, dozwolona prędkość 120 km/h)

na drodze DK50 Drwalew-Chynów w woj. mazowieckim (długość odcinka pomiarowego blisko 7,5 km, dozwolona prędkość 90 km/h)

w tunelu trasy S3 (Bolków) w woj. dolnośląskim (długość odcinka - 2592 metry w kierunku Legnicy oraz 2447 metrów w kierunku Lubawka, dozwolona prędkość 80 km/h)

na drodze DW 844 Moniatycze - Hrubieszów w woj. lubelskim (długość odcinka pomiarowego wynosi prawie 4,1 km, dozwolona prędkość 90 km/h).

Nowe odcinkowe pomiary prędkości w Polsce. OPP działają już w 61 miejscach

Wcześniej - do końca lipca - przybyło jeszcze dziesięć innych nowych odcinkowych pomiarów prędkości. Oznacza to, że tylko od początku roku na polskich drogach uruchomiono już 16 nowych lokalizacji, jak np.:

na drodze DW 902 (Drogowa Trasa Średnicowa) w Katowicach

długość odcinka pomiarowego blisko 1,3 km, dozwolona prędkość 80 km/h na odcinku Biała Pierwsza - Biała Rządowa (woj. łódzkie) - DK74

długość odcinka pomiarowego - 3,8 km dozwolona prędkość - 50 km/h na odcinku Gniewczyna Łańcucka - Gniewczyna Tryniecka (woj. podkarpackie) - DK835

długość odcinka pomiarowego - 3 km dozwolona prędkość 50 km/h w Dukli (woj. podkarpackie) - DK19

długość odcinka pomiarowego - 1,6 km dozwolona prędkość - 50 km/h w miejscowości Lutcza (woj. podkarpackie) - DK19

długość odcinka pomiarowego - 1,7 km dozwolona prędkość - 50 m/h na odcinku Kietlice - Klisino (woj. opolskie) na DW416

długość odcinka pomiarowego - 2,4 km, dozwolona prędkość dla samochodów osobowych 90 km/h, na ul. Gliwickiej w m. Mikołów (woj. śląskie) - DK44

długość odcinka pomiarowego - 1,3 km dozwolona prędkość - 50 km/h w miejscowości Białcz w (woj. lubuskie) - DW132

długość odcinka pomiarowego - ponad 3 km dozwolona prędkość - 50 km/h, na odcinku Łubianka - Brynka (woj. zachodniopomorskie) - DW151

na autostradzie A2 pomiędzy węzłami Poznań Komorniki i Poznań Krzesiny

dozwolona prędkość na monitorowanym odcinku - 120 km/h.



Jeden mandat co 5 minut. OPP na drogach ekspresowych i autostradach

Wielu kierowców wciąż nie zdaje sobie sprawy, że urządzenia do kontroli prędkości znajdziemy też przy drogach szybkiego ruchu i autostradach. Najlepszym przykładem jest tu system odcinkowego pomiaru prędkości na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim. Jak poinformował Interię Wojciech Król z GITD, tylko w pierwszej połowie bieżącego roku na odcinku Kostomłoty - Kąty Wrocławskie kamery odcinkowego pomiaru prędkości zanotowały 51 213 wykroczeń. Dla porównania wszystkie odcinkowe pomiary prędkości pracujące w Polsce zarejestrowały w tym czasie nieco ponad 113 tys. wykroczeń.

Oznacza to, że jeden autostradowy odcinek odpowiada aż za 45 proc. ogółu zarejestrowanych wykroczeń! To ponad 281 przekroczeń na dobę czyli jeden mandat na 5 minut. W tym miejscu warto dodać, że kierowcy i tak nauczyli się nowej lokalizacji, bo jeszcze w ubiegłym roku, na tym samym odcinku ujawniano jedno przekroczenie prędkości na mniej niż 2 minuty!