W najbliższym czasie można się spodziewać wysypu takich informacji, bo blisko 30 innych systemów do odcinkowego pomiaru prędkości czeka już tylko na doprowadzenie energii elektrycznej. W których miejscach kierowców czeka odcinkowa kontrola prędkości i jak poznać, czy zamontowane kamery działają?

Odcinkowe pomiary prędkości to bardzo skuteczne narzędzie w ostudzaniu zapędów zbyt szybkich kierowców. Rekordzista - opp na dolnośląskim fragmencie autostrady A4 między węzłami Kostomłoty - Kąty Wrocławskie, zarejestrował w ubiegłym roku 152 475 wykroczeń. OPP na A4 średnio "strzelał" kierowcom ponad 935 zdjęć na dobę (uruchomiono go w lipcu 2023 roku). To ponad 38 wykroczeń na godzinę, czyli - jeden mandat co 1,5 minuty!

Przypominamy, że w ramach planowej rozbudowy systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym CANARD, na polskich drogach zamontowano już 37 nowych systemów do odcinkowego pomiary prędkości. Uruchomienie wszystkich to kwestia tygodni. Z punktu widzenia GITD urządzenia są gotowe do pracy, brakuje jedynie podłączenia ich do sieci energetycznej, co leży po stronie dostawców energii. W sumie nowymi urządzeniami zostanie objętych aż 180 km dróg, w tym autostrad i dróg ekspresowych.

Mapa aktywnych OPP w Polsce systematycznie się zapełnia. Tylko w ostatnich tygodniach Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym CANARD poinformowało o uruchomieniu rejestracji wykroczeń w czterech nowych lokalizacjach. W sumie, od początku roku, na polskich drogach przybyło już dziewięć takich miejsc:

na odcinku Biała Pierwsza - Biała Rządowa (woj. łódzkie) - DK74

długość odcinka pomiarowego - 3,8 km

dozwolona prędkość - 50 km/h

długość odcinka pomiarowego - 3,8 km dozwolona prędkość - 50 km/h na odcinku Gniewczyna Łańcucka - Gniewczyna Tryniecka (woj. podkarpackie) - DK835

długość odcinka pomiarowego - 3 km

dozwolona prędkość 50 km/h

długość odcinka pomiarowego - 3 km dozwolona prędkość 50 km/h w Dukli (woj. podkarpackie) - DK19

długość odcinka pomiarowego - 1,6 km

dozwolona prędkość - 50 km/h

długość odcinka pomiarowego - 1,6 km dozwolona prędkość - 50 km/h w miejscowości Lutcza (w woj. podkarpackie) - DK19

długość odcinka pomiarowego - 1,7 km

dozwolona prędkość - 50 m/h

długość odcinka pomiarowego - 1,7 km dozwolona prędkość - 50 m/h na odcinku Kietlice - Klisino (woj. opolskie) na DW416

długość odcinka pomiarowego - 2,4 km,

dopuszczalna prędkość dla samochodów osobowych 90 km/h,

długość odcinka pomiarowego - 2,4 km, dopuszczalna prędkość dla samochodów osobowych 90 km/h, na ul. Gliwickiej w m. Mikołów (woj. śląskie) - DK44

długość odcinka pomiarowego - 1,3 km dopuszczalna prędkość - 50 km/h

długość odcinka pomiarowego - 1,3 km dopuszczalna prędkość - 50 km/h w miejscowości Białcz w (woj. lubuskie) - DW132, długość odcinka pomiarowego - ponad 3 km

dozwolona prędkość - 50 km/h,

dozwolona prędkość - 50 km/h, na odcinku Łubianka - Brynka (woj. zachodniopomorskim) - DW151



na autostradzie A2 pomiędzy węzłami Poznań Komorniki i Poznań Krzesiny

dozwolona prędkość na monitorowanym odcinku - 120 km/h

Sytuacja na fotoradarowej mapie Polski jest obecnie dynamiczne. Chcąc sprawdzić, czy na danej trasie czekają nas odcinkowe pomiary prędkości warto zerknąć do internetowego serwisu Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym Canard, gdzie znajdziemy z zaznaczonymi aktywnymi urządzeniami pomiarowymi.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy fragment drogi objęty odcinkowym pomiarem prędkości musi być poprzedzony znakiem "D-51 - automatyczna kontrola prędkości" uprzedzającym o miejscu, "w którym prędkość jazdy jest kontrolowana i rejestrowana przez stacjonarne urządzenie rejestrujące". Brak takiego oznakowania oznacza, że - nawet jeśli urządzenia do OPP zostały już zamontowane - system na konkretnym odcinku nie został jeszcze przełączony w tryb rejestracji wykroczeń.