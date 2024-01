Spis treści: 01 39 nowych odcinkowych pomiarów prędkości w Polsce

W lokalnych mediach pojawiły się ostatnio ostrzeżenia dotyczące nowego odcinkowego pomiaru prędkości na drodze ekspresowej S8. Ściślej - chodzi o obwodnicę Wyszkowa, gdzie kamery OPP monitorować mają 7-kilometrowy odcinek między węzłem Lucynów a wiaduktem przy ul. Zakręzie.



Kierowców, którzy jechali ostatnimi czasy tą trasą i nie zauważyli nowej "pułapki" - uspokajamy. OPP na S8, podobnie jak zdecydowana większość ze wszystkich nowych 39 lokalizacji tego typu - nie został jeszcze aktywowany. W jaki sposób rozpoznać czy OPP na danym odcinku już działa i kiedy spodziewać się można uruchomienia nowych systemów?



39 nowych odcinkowych pomiarów prędkości w Polsce

Montaż nowych systemów odcinkowych pomiarów prędkości to efekt zapoczątkowanego w 2021 roku programu modernizacji i rozbudowy systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym Canard. Jego celem jest podwojenie liczby objętych takim monitoringiem odcinków z 37 (na koniec 2023 roku) do 74. Największą ze zmian, która jak wynika z danych dotyczących poziomu "zapracowania" poszczególnych lokalizacji, wciąż zaskakuje kierowców, jest pojawienie się urządzeń do odcinkowego monitorowania prędkości na autostradach i drogach ekspresowych.

Pierwsze dwie lokalizacje - na autostradzie A4 (między węzłami Kostomłoty i Kąty Wrocławskie) oraz na drodze ekspresowej S7 w okolicach miejscowości Białobrzegi - uruchomiono jeszcze w ubiegłym roku. Kolejne urządzenia - w najbliższych dniach/tygodniach - uruchomione zostaną na:



A1 - węzeł Nowy Ciechocinek - MOP Kałęczynek (kujawsko-pomorskie),



A1 Siemionki - MOP Strzelce (kujawsko-pomorskie/łódzkie),



A2 w okolicach Konina, odcinek Leonia/Kuny do PPO Żdżary (wielkopolskie),



S8 obwodnica Wyszkowa (mazowieckie).

Żyła złota pod Wrocławiem. Kierowcy zapominają o OPP na autostradzie

O tym, że wielu polskich kierowców zupełnie nie zdaje sobie sprawy z występowania odcinkowych pomiarów prędkości na autostradach i drogach ekspresowych najlepiej świadczy fakt, że uruchomiony w lipcu bieżącego roku odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A4 do końca listopada zarejestrował ponad 142,4 tys. wykroczeń. Dla porównania, wszystkie 37 odcinkowych pomiarów prędkości działających w okresie od 1 stycznia do końca listopada 2023 zarejestrowało 296,9 tys. wykroczeń.



Wynik pojedynczego OPP na autostradzie A4 po czterech miesiącach pracy odpowiada więc za - uwaga - 48 proc. naruszeń zarejestrowanych przez wszystkie takie urządzenia w Polsce w okresie 11 miesięcy! Jeszcze większe wrażenie robi, gdy uświadomimy sobie, że OPP na autostradzie A4 między węzłami Kostomłoty i Kąty wrocławskie uruchomiono punktualnie o godzinie 12:00 w dniu 21 lipca ubiegłego roku. Do końca listopada kamery przepracowały więc zaledwie nieco ponad 132 dni. Oznacza to, że każdej doby OPP na autostradzie A4 rejestrowały około 1077 naruszeń. Daje to wynik 45 naruszeń na godzinę, czyli 1 mandatu na 80 sekund.



Czy nowe odcinkowe pomiary prędkości już działają?

Rekordowy wynik OPP spod Wrocławia przestaje dziwić, jeśli wziąć pod uwagę, że obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 110 km/h (brak pobocza) a zgodnie z polskimi przepisami tablice informujące o pomiarze znajdziemy jedynie na początku i końcu liczącego aż 8 km odcinka. Więcej informacji czy ostrzeżeń nie ma.

Co ciekawe, obecność tablic to w zasadzie jedyna możliwość zweryfikowania, czy urządzenia do OPP na konkretnym fragmencie drogi rzeczywiście działają. Przypomnijmy, urządzenia pomiarowe we wszystkich 37 nowych lokalizacjach zostały już zamontowane, ale terminy ich uruchomienia nie zależą od GITD.

Odcinkowe pomiary prędkości zamontowane na autostradach przeszły już proces legalizacji, nastąpiło również tzw. wzorcowanie odcinka drogi, który będzie kontrolowany, sprawdzono też prawidłowość ich działania. Systemy pozytywnie przeszły odbiory i są gotowe do uruchomienia - informuje w rozmowie z Interią Monika Niżniak z GITD.

Nie sposób wskazać ostatecznego terminu uruchomienia poszczególnych urządzeń, bo ten uzależniony od doprowadzenia zasilania przez zakłady energetyczne, które prowadzą swoje działania niezależnie od Inspekcji Transportu Drogowego. Z drugiej strony, jak podkreśla Monika Niżniak, GITD jest gotowe do przełączenia ich w stan rejestracji wykroczeń "w każdej chwili", gdy tylko urządzenia zostaną fizycznie wpięte do sieci energetycznej.

Jak poznać czy odcinkowy pomiar prędkości robi zdjęcia kierowcom?

Aktualnie, oprócz śledzenia doniesień lokalnych mediów, kierowcom nie pozostaje więc nic innego, jak baczne wypatrywanie znaków i śledzenie komunikatów wyświetlanych przez nawigacje (Yanosik, Google Maps). Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy fragment drogi objęty odcinkowym pomiarem prędkości musi być poprzedzony znakiem "D-51 - automatyczna kontrola prędkości" uprzedzającym o miejscu, "w którym prędkość jazdy jest kontrolowana i rejestrowana przez stacjonarne urządzenie rejestrujące".

Brak takiego oznakowania oznacza, że chociaż wszystkie nowe urządzenia do OPP zostały już zamontowane, system na konkretnym odcinku nie został jeszcze przełączony w tryb rejestracji wykroczeń.



Nowe odcinkowe pomiary prędkości w Polsce - lista lokalizacji:



Nowe odcinkowe pomiary prędkości w Polsce województwo Miejscowość opis lokalizacji kat. drogi nr drogi MAZOWIECKIE Otrębusy Kanie-Otrębusy W 719 MAZOWIECKIE Białobrzegi obwodnica m. Białobrzegi K S7 MAZOWIECKIE Drwalew - Chynów Obwodnica m. Drwalew i Chynów K 50 MAZOWIECKIE Mszczonów obwodnica miasta K 50 MAZOWIECKIE Wyszków Obwodnica Wyszkowa S 8 KUJAWSKO-POMORSKIE/ ŁÓDZKIE Siemionki Siemionki/MOP Strzelce K A1 ŁÓDZKIE Pabianice Dobroń-Pabianice Płn. K S14 ŁÓDZKIE Łódź ul. Chocianowicka - Łaskowice P 1120E ŁÓDZKIE Bychlew Bychlew - Jadwinin W 485 ŁÓDZKIE Biała Pierwsza Biała Pierwsza 42 - Biała Rządowa 49 K 74 ŁÓDZKIE Mokra Prawa Mokra Prawa 2 - Mokra Prawa 189A K 70 PODKARPACKIE Rzeszów -Nosówka ul. Dębicka P 1391 PODKARPACKIE Dukla Trakt Węgierski K 19 PODKARPACKIE Nowa Dęba Ks. Henryka Łagockiego 113 - Korczaka 16 K 9 PODKARPACKIE Gniewczyna Łańcucka - Gniewczyna Tryniecka Gniewczyna Łańcucka - Gniewczyna Tryniecka W 835 PODKARPACKIE Lutcza Lutcza 491 - Lutcza 782 K 19 PODKARPACKIE Podgrodzie Podgrodzie 89 - Podgrodzie 142 K 94 DOLNOŚLĄSKIE Kostomłoty - Kąty Wrocławskie Odcinek autostrady A4 K A4 DOLNOŚLĄSKIE Wrocław Al. Jana III Sobieskiego DG 105392D DOLNOŚLĄSKIE Bierzów - Przylesie pomiędzy miejscowościami Bierzów - Przylesie W 403 ZACHODNIOPOMORSKIE Łubianka - Brynka Łubianka - Brynka W 151 LUBUSKIE Białcz pikietaż: 21+000 do 24+150 W 132 OPOLSKIE Kietlice - Klisino Kietlice - Klisino W 416 ŚLĄSKIE Jankowice / Świerklany Jankowice (Nowa) - Świerklany (Plebiscytowa) W 929 ŚLĄSKIE Katowice Braci Reńców W 902 ŚLĄSKIE Suszec/Kobielice Suszec - Kobielice W 935 ŚLĄSKIE Zabrze Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego K 88 ŚLĄSKIE Gliwice Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego K 88 ŚLĄSKIE Mikołów ul. Gliwicka K 44 WIELKOPOLSKIE Tarnowo Podgórne - Poznań Ławica Tarnowo Podgórne - Poznań Ławica K S11 WIELKOPOLSKIE Konin MOP Leonia / Kuny do PPO Żdżary K A2 LUBELSKIE Hrubieszów Hrubieszów W 844 LUBELSKIE Gołąb pikietaż: 107 km 900 m - 111 km 600 m W 801 KUJAWSKO-POMORSKIE Rogoźno Zamek - Kłódka Rogoźno Zamek - Kłódka K 16 KUJAWSKO-POMORSKIE Rycerzewo od 70 km do 63 km W 251 KUJAWSKO-POMORSKIE Węzeł Nowy Ciechocinek - MOP Kałęczynek A1 Węzeł Nowy Ciechocinek - MOP Kałęczynek K A1 POMORSKIE Borcz-Babi Dół Borcz-Babi Dół K 20 POMORSKIE Borowo Gdańska 2 - Turystyczna 1 W 211 PODLASKIE Baciuty - Łupianka Stara Baciuty - Łupianka Stara DW 678